Зеленский наградил орденом дисквалифицированного с Олимпиады скелетониста
Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного на Олимпийских играх в Италии, орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Гераскевич награжден «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».
В своем телеграм-канале Зеленский написал, что «иметь смелость — это больше, чем иметь медали», а решение Международного олимпийского комитета (МОК), не допустившего Гераскевича, «точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира».
Ранее в четверг МОК сообщил, что Гераскевич дисквалифицирован из-за использования на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине.
Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «дело абсолютно не в том, что он хотел сообщить, а только в месте». Гераскевича просили воздержаться от подобных действий в течение «одной соревновательной минуты», но он отказался. С украинцем также разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри и эта беседа довела ее до слез, отметил Адамс.
После разговора с Гераскевичем дисциплинарная комиссия МОК по просьбе Ковентри вернула ему аккредитацию — он сможет и дальше находиться на Олимпиаде, но не соревноваться.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что действия Гераскевича похожи на запланированную акцию. «Он не был фаворитом в борьбе за медали, никто не ждал результат, поэтому все было реализовано таким образом. Мягко говоря, это неспортивно», — отметил Свищев.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных