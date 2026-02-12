Зеленский наградил орденом дисквалифицированного с Олимпиады скелетониста

Владиславу Гераскевичу не дали выступить на Играх в шлеме с фото погибших спортсменов. Владимир Зеленский наградил его орденом Свободы. В Госдуме поведение скелетониста, не претендовавшего на медали Игр, назвали неспортивным

Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного на Олимпийских играх в Италии, орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Гераскевич награжден «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».

В своем телеграм-канале Зеленский написал, что «иметь смелость — это больше, чем иметь медали», а решение Международного олимпийского комитета (МОК), не допустившего Гераскевича, «точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира».

Ранее в четверг МОК сообщил, что Гераскевич дисквалифицирован из-за использования на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине.

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «дело абсолютно не в том, что он хотел сообщить, а только в месте». Гераскевича просили воздержаться от подобных действий в течение «одной соревновательной минуты», но он отказался. С украинцем также разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри и эта беседа довела ее до слез, отметил Адамс.

После разговора с Гераскевичем дисциплинарная комиссия МОК по просьбе Ковентри вернула ему аккредитацию — он сможет и дальше находиться на Олимпиаде, но не соревноваться.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что действия Гераскевича похожи на запланированную акцию. «Он не был фаворитом в борьбе за медали, никто не ждал результат, поэтому все было реализовано таким образом. Мягко говоря, это неспортивно», — отметил Свищев.