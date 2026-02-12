 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,85 x 3,95 2 2,35 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,6 x 6,4 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,3 2 1,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,32 x 6,2 2 7,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,37 x 5,3 2 7,6 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,8 x 4,4 2 3,65 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Зеленский наградил орденом дисквалифицированного с Олимпиады скелетониста

Зеленский наградил орденом дисквалифицированного с Олимпиады Гераскевича
Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Военная операция на Украине
Владиславу Гераскевичу не дали выступить на Играх в шлеме с фото погибших спортсменов. Владимир Зеленский наградил его орденом Свободы. В Госдуме поведение скелетониста, не претендовавшего на медали Игр, назвали неспортивным
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного на Олимпийских играх в Италии, орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Гераскевич награжден «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».

В своем телеграм-канале Зеленский написал, что «иметь смелость — это больше, чем иметь медали», а решение Международного олимпийского комитета (МОК), не допустившего Гераскевича, «точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира».

Ранее в четверг МОК сообщил, что Гераскевич дисквалифицирован из-за использования на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине.

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «дело абсолютно не в том, что он хотел сообщить, а только в месте». Гераскевича просили воздержаться от подобных действий в течение «одной соревновательной минуты», но он отказался. С украинцем также разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри и эта беседа довела ее до слез, отметил Адамс.

После разговора с Гераскевичем дисциплинарная комиссия МОК по просьбе Ковентри вернула ему аккредитацию — он сможет и дальше находиться на Олимпиаде, но не соревноваться.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что действия Гераскевича похожи на запланированную акцию. «Он не был фаворитом в борьбе за медали, никто не ждал результат, поэтому все было реализовано таким образом. Мягко говоря, это неспортивно», — отметил Свищев.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
скелетон Владимир Зеленский Украина МОК Олимпиада
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
Материалы по теме
МОК объяснил дисквалификацию украинского скелетониста на Олимпиаде
Спорт
МОК вернул олимпийскую аккредитацию украинскому скелетонисту
Спорт
В МОК рассказали о возможной дисквалификации украинского скелетониста
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Financial Times узнала причину обысков в зданиях Еврокомиссии Общество, 18:17
Оверчук рассказал о перспективах железнодорожного сообщения с Грузией Политика, 18:14
Глава МОК в слезах. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Прокурор назвал экс-совладельца FESCO организатором преступной группы Бизнес, 18:06
Reuters узнал об обысках в итальянском офисе Amazon Бизнес, 18:02
Рютте назвал условие возобновления диалога с Россией Политика, 18:02
МИД Белоруссии подтвердил визит в Минск дипломата из Франции Политика, 18:01
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Непряева заявила, что ей «было тяжеловато» в гонке Олимпиады на 10 км Спорт, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В Москве появится самый длинный подводный тоннель метро Город, 17:51
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:51
GAC раскрыл технические характеристики нового гибридного кроссовера S7 Авто, 17:49
Австриец Хеммерле стал двукратным олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе Спорт, 17:47
Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы вновь производить оружие Политика, 17:47