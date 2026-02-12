Украинский скелетонист оспорил отстранение от Олимпиады из-за шлема

Гераскевич, которого сняли с соревнований из-за шлема с погибшими спортсменами, попросил CAS вернуть его на Олимпиаду. В МОК ранее заявили, что планы украинца выступать в этом шлеме нарушают правила

Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали из-за отказа сменить шлем с изображениями погибших в ходе военной операции спортсменов, подал апелляцию в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) с требованием дать ему выступить на Олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Гераскевич попросил аннулировать решение жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о его снятии с соревнований и в качестве временной меры восстановить его в правах как участника Игр или, как альтернативный вариант, дать ему возможность под наблюдением CAS провести официальный заезд. Скелетонист счел свою дисквалификацию несоразмерной.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что Гераскевича просили соблюдать правила для спортсменов на Играх и не использовать шлем во время соревнований. Украинцу предлагали другие варианты высказать свою позицию, но он отказался. С ним также разговаривала глава МОК Кирсти Ковентри, и эта беседа довела ее до слез, отметил Адамс.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в четверг наградил Гераскевича орденом Свободы.

Соревнования скелетонистов стартовали в четверг, после первых двух заездов (из четырех) лидирует британец Мэтт Уэстон.