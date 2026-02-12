 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,3 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,95 2 2,27 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,7 x 6,4 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста за шлем с фото погибших

МОК дисквалифицировал украинского атлета Гераскевича за шлем с фото погибших
Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Ранее МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

В качестве исключения спортсмену разрешили надеть черную повязку.

Однако после запрета скелетонист надел шлем на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований.

27-летний Гераскевич в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) написал, что такое решение «разбивает ему сердце», а президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спортсмена за шлем.

Гераскевич отказался подчиняться решению МОК и вышел на заключительные тесты. А за час до дисквалификации потребовал от МОК извинений и снять запрет.

МОК также запретил шлемы еще двух украинцев: фристайлистки Екатерины Коцар за надпись «Be brave like Ukrainians» и шорт-трекиста Олега Гандея за «Там, где героизм, там нет окончательного поражения».

Ранее на Олимпиаде запрещали шлемы британских скелетонистов из-за технического несоответствия, а также шлемы представителей ряда других стран, увидев в них рекламу или пропаганду.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
