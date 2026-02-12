МОК дисквалифицировал украинского скелетониста за шлем с фото погибших

МОК дисквалифицировал украинского атлета Гераскевича за шлем с фото погибших

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине

Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Ранее МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

В качестве исключения спортсмену разрешили надеть черную повязку.

Однако после запрета скелетонист надел шлем на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований.

27-летний Гераскевич в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) написал, что такое решение «разбивает ему сердце», а президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спортсмена за шлем.

Гераскевич отказался подчиняться решению МОК и вышел на заключительные тесты. А за час до дисквалификации потребовал от МОК извинений и снять запрет.

МОК также запретил шлемы еще двух украинцев: фристайлистки Екатерины Коцар за надпись «Be brave like Ukrainians» и шорт-трекиста Олега Гандея за «Там, где героизм, там нет окончательного поражения».

Ранее на Олимпиаде запрещали шлемы британских скелетонистов из-за технического несоответствия, а также шлемы представителей ряда других стран, увидев в них рекламу или пропаганду.