Спортивный арбитражный суд (CAS): что это, полномочия, громкие дела

Спортивный арбитражный суд в Лозанне — это высшая инстанция разрешения споров в мировом спорте. Его решения являются обязательными для спортсменов, федераций и олимпийских комитетов и практически не подлежат пересмотру. В 2026 году суд будет работать непосредственно на Олимпийских играх в Милане в формате экстренного арбитража с целью урегулирования всех предполагаемых нарушений антидопинговых правил. При этом спортивный арбитражный суд не является государственным органом и руководствуется правом Швейцарии и Кодексом спортивного арбитражного суда.

Что такое спортивный арбитражный суд и где он находится

Спортивный арбитражный суд (CAS) — это независимый международный арбитраж, который рассматривает дела в сфере спорта. Любой спор, связанный со спортом, может быть передан в CAS.

Суд был создан в 1984 году и сегодня действует как международный спортивный арбитражный суд, решения которого признаются всеми крупными спортивными организациями. Штаб-квартира суда расположена в Лозанне в Швейцарии.

Структура и инстанции CAS

Спортивный арбитражный суд имеет сводную структуру из трех основных палат:

Обычная палата (Ordinary Division)

Рассматривает споры первой инстанции по контрактам, трансферам и коммерческим соглашениям.

Апелляционная палата (Appeals Division)

Рассматривает жалобы на решения международных федераций и антидопинговых органов.

Антидопинговая палата (Anti-Doping Division)

Выступает судом первой инстанции по допинговым делам на Олимпийских играх и крупных турнирах.

Помимо этого, CAS также предлагает процедуру медиации для разрешения спортивных споров. Медиация — это необязательная к исполнению и неформальная процедура, в рамках которой стороны пытаются договориться друг с другом при содействии медиатора CAS.

Как подать иск в спортивный арбитражный суд

Интересующимся, как подать иск в спортивный арбитражный суд, нужно знать следующее: во-первых, заявление подается в письменной форме напрямую в CAS.

Во-вторых, процедура включает несколько обязательных шагов:

сначала заявитель направляет апелляцию или иск с указанием предмета спора и требований;

затем оплачивается регистрационный сбор;

лишь после этого формируется состав арбитража и начинается письменное разбирательство.

В рамках обычной арбитражной процедуры стороны могут выбрать, законодательство какой страны будет регулировать процесс. Если стороны не пришли к соглашению, по умолчанию применяется законодательство Швейцарии. В случае апелляций арбитры рассматривают дело на основе регламентов спортивного органа, решение которого обжалуется.

Процесс ведется на английском, французском или испанском языке, но по согласованию с комиссией и CAS может сопровождаться устным переводом на другой язык.

Сроки подачи апелляций

Срок подачи апелляции в спортивный арбитражный суд составляет 21 день.

Этот период отсчитывается с момента получения мотивированного решения федерации или иного органа, с которым не согласна любая сторона: спортсмен или организация. В отдельных видах спорта устав может устанавливать иной срок.

Жалоба подается в форме заявления об апелляции (Statement of Appeal) в пределах этого срока, а затем в течение последующих 10 дней после истечения апелляционного срока заявитель должен направить апелляционный меморандум (Appeal Brief) с изложением фактов, правовых доводов и доказательств.

После этого сторона-ответчик должна изложить свою позицию в течение 20 дней.

Выбор арбитров

Процесс выбора арбитров комплексный: стороны сначала изучают официальный список CAS и останавливают свой выбор на судьях. В распоряжении сторон множество кандидатур: в списке суда находится около 400 арбитров из разных стран.

Затем состав формируется по схеме «1+1+1». Истец назначает одного арбитра, ответчик — второго, председателя назначает CAS или стороны по соглашению.

Арбитры должны быть независимыми и не иметь никаких связей со сторонами спора.

Стоимость разбирательства в спортивном арбитражном суде

Стоимость разбирательства в спортивном арбитражном суде зависит от категории дела и его сложности.

Регистрационный сбор составляет 1 тыс. швейцарских франков (около $1250 или 97 тыс. руб.) и не возвращается. Административные расходы зависят от суммы спора. Гонорар арбитров с июля 2025 года составляет от 300 до 500 франков за час работы.

Финансовую помощь тем, у кого недостаточно средств для защиты своих прав, может предоставить Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), административный и финансовый орган суда. Расходы также можно сократить, запросив проведение слушаний онлайн и назначение одного арбитра вместо коллегии из трех человек.

Полномочия спортивного арбитражного суда

Спортивный арбитражный суд в рамках своих полномочий имеет право отменять или подтверждать решения спортивных федераций.

Суд не пересматривает правила соревнований, но оценивает законность дисциплинарных и антидопинговых решений. Роль спортивного арбитражного суда в международном спорте заключается в обеспечении единых стандартов правоприменения.

CAS на Олимпийских играх

В 2026 году на Олимпиаде в Милане будет работать специальная панель ad hoc — с латыни «для данного случая», или «специальная (временная) палата». Она обязана выносить решения в течение 24 часов.

CAS и национальные суды

CAS был создан в 1984 году с целью разрешать международные спортивные споры вне национальных судов и до 1 августа 2025 года CAS считался в этом вопросе ключевой инстанцией. Однако в этот день Суд ЕС постановил, что национальные суды должны иметь полномочия проводить углубленную проверку соответствия решений CAS правилам Евросоюза.

Спортивный арбитражный суд и Россия

В отношении спортивного арбитражного суда в России позиция следующая: страна признает юрисдикцию CAS через международные федерации, хотя иногда и поднимается вопрос об обратном.

Российские спортсмены и организации регулярно участвуют в процессах суда, а национальные суды России не могут отменять решения CAS.

Громкие дела спортивного арбитражного суда

Одним из самых обсуждаемых за последние годы стало дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

Спортсменка в феврале 2022 года в составе сборной России выиграла золото командного турнира Олимпиады в Пекине. Сразу после завершения соревнования выяснилось, что еще в конце декабря 2021 года на чемпионате России фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин (защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок, находится в одном ряду с мельдонием): результат проверки пробы был обнародован только в феврале 2022 года во время Игр. Спортсменка объяснила попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что его принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение». В Олимпийском комитете России заявили, что Валиева до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показали отрицательный результат.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, и аннулировал результаты всех соревнования в этот период, включая результат на Олимпиаде. Сторона Валиевой подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, в октябре 2024 года он отклонил эту апелляцию.

В 2023 году в CAS также рассматривалось дело Российского антидопингового агентства (RUSADA) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за решения последнего о том, что что РУСАДА все еще не соответствует антидопинговому кодексу.

РУСАДА еще в декабре 2019 года было признано исполкомом WADA не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. WADA отстранило российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. РУСАДА обратилось в CAS, который в декабре 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет (до 16 декабря 2022-го).

В 2023 году арбитраж признал нарушения РУСАДА, но вновь смягчил санкции против российского спорта, расширив возможности атлетов для участия в международных стартах под нейтральным статусом и сделав ограничения более адресными — привязанными к федерациям и мероприятиям вместо тотального исключения страны.

Годом ранее CAS отказал в иске Российского футбольного союза (РФС) к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о приостановке санкций против российских клубов и сборных, сохранив запрет на участие российских команд в международных турнирах.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от выступлений в международных турнирах на фоне военной операции России на Украине.

Арбитры подчеркнули приоритет автономии спортивных организаций и широкое усмотрение ФИФА, фактически подтвердив легитимность ограничительных мер и сузив для РФС юридические возможности быстрого возвращения на международную арену.

Статистика и критика

Статистика рассмотрения дел спортивного арбитражного суда достаточно интенсивная: в год CAS рассматривает около 900 дел.

Примеры критики Спортивного арбитражного суда (CAS) касаются закрытости процедур и высокой стоимости разбирательств. Так, в 2010 году обсуждаемым кейсом стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в деле немецкой конькобежки Клаудии Пехштейн, когда тот обязал CAS выплатить ей €8 тыс. за отказ в публичном слушании по допинговому делу спортсменки, признав нарушение ее права на справедливый процесс из-за чрезмерной конфиденциальности.

CAS также критикуют из-за затяжных дел и огромных расходов, часто превышающих $100 тыс. и делающих арбитраж недоступным для большинства спортсменов.

Вопросы и ответы

В какой суд можно обжаловать решение CAS?

Решения можно обжаловать только в Федеральный суд Швейцарии. Основания касаются исключительно процедурных нарушений.

Сколько длится суд в CAS?

Средняя продолжительность обычной арбитражной процедуры составляет от 6 до 9 месяцев, апелляционной — 12–18 месяцев.

Срочные процедуры на Олимпиадах иногда занимают всего 24 часа.

Кто платит за суд в CAS?

Окончательное распределение расходов — какая сторона несет расходы на арбитраж или в какой пропорции стороны их делят — определяет арбитражная коллегия в решении по делу. Проигравшая сторона часто несет основную часть расходов.

Может ли обычный суд отменить решение CAS?

Нет. Национальные суды не имеют такой юрисдикции. Однако, например, Суд ЕС постановил в августе 2025, что национальные суды должны иметь полномочия проводить углубленную проверку соответствия решений CAS правилам Евросоюза.