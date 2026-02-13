 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,6 x 4,3 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,16 x 9 2 12,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,4 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,92 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,28 x 6,3 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,7 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,07 x 11,5 2 25 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue

Сюжет
Олимпиада-2026
Гуменник после короткой программы идет на 12-м месте. Одиночники представят произвольную программу вечером 13 февраля
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Костюм из короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника попал в список лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue Italia. Об этом сообщается на сайте журнала.

Издание отдельно отмечает белую блузу Гуменника, которая покрыта каскадом из красных цветов, назвав ее эффектной.

В список также попали костюмы фигуристов Михаила Шайдорова (Казахстан), Стивена Гоголя (Канада) и Ильи Малинина (США).

После короткой программы, где Гуменник выступал под первым номером, он занимает 12-е место с 86,72 балла. Отставание от лидирующего американца Малинина составляет более 20 баллов (108,16).

Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео
Спорт
Петр Гуменник

Произвольную программу мужчины-одиночники представят сегодня, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером. Спортсмен заявил пять четверных прыжков.

На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Петр Гуменник фигурное катание Олимпиада-2026 Vogue
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Российский фигурист Гуменник рассказал о проблеме в олимпийской деревне
Спорт
Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде
Спорт
Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
В Курской области в результате атаки БПЛА была повреждена ЛЭП Политика, 17:24
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:23
Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue Спорт, 17:15
Набиуллина заявила, что «почти все» готово к внедрению цифрового рубля Экономика, 17:15
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов Политика, 17:13
Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе Спорт, 17:08
Депутаты предложили запретить «молельные комнаты» в многоквартирных домах Политика, 17:07
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 17:06
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,49% годовых Инвестиции, 17:06
Повторение рекорда по золотым медалям. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:05
ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября Экономика, 17:05
Какие элементы запрещены в фигурном катании Спорт, 17:04
Чем известен фигурист Гуменник, который сегодня выступит на Олимпиаде 16:58
Дизайнер Hello Kitty объявила, что уйдет в отставку после 46 лет работы Общество, 16:57