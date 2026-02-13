Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue

Гуменник после короткой программы идет на 12-м месте. Одиночники представят произвольную программу вечером 13 февраля

Петр Гуменник (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Костюм из короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника попал в список лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue Italia. Об этом сообщается на сайте журнала.

Издание отдельно отмечает белую блузу Гуменника, которая покрыта каскадом из красных цветов, назвав ее эффектной.

В список также попали костюмы фигуристов Михаила Шайдорова (Казахстан), Стивена Гоголя (Канада) и Ильи Малинина (США).

После короткой программы, где Гуменник выступал под первым номером, он занимает 12-е место с 86,72 балла. Отставание от лидирующего американца Малинина составляет более 20 баллов (108,16).

Произвольную программу мужчины-одиночники представят сегодня, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером. Спортсмен заявил пять четверных прыжков.

На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.