Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue
Костюм из короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника попал в список лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue Italia. Об этом сообщается на сайте журнала.
Издание отдельно отмечает белую блузу Гуменника, которая покрыта каскадом из красных цветов, назвав ее эффектной.
В список также попали костюмы фигуристов Михаила Шайдорова (Казахстан), Стивена Гоголя (Канада) и Ильи Малинина (США).
После короткой программы, где Гуменник выступал под первым номером, он занимает 12-е место с 86,72 балла. Отставание от лидирующего американца Малинина составляет более 20 баллов (108,16).
Произвольную программу мужчины-одиночники представят сегодня, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером. Спортсмен заявил пять четверных прыжков.
На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»