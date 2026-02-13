Российский фигурист Гуменник рассказал о проблеме в олимпийской деревне

Российский фигурист Петр Гуменник признался, что в олимпийской деревне ему не хватает фена

Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российскому фигуристу Петру Гуменнику не хватает привычных средств по уходу за волосами в олимпийской деревне. Об этом длинноволосый фигурист рассказал Sport24.

«Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого, — отметил россиянин. — А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один. Слава богу, спонсоры подарили шампунь. Спасибо им».

Гуменник поздним вечером 13 февраля покажет произвольную программу. Соревнование начнется в 21:00 мск. Россиянин выйдет на лед 13-м по счету. В короткой он занял 12-е место.

У Гуменника в произвольной программе пять прыжков «ультра-си». Он с серьезным отрывом лидирует по базовой стоимости прыжков (82) среди топ-11 по итогам короткой программы без учета безоговорочного фаворита Ильи Малинина.