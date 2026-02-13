 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,1 x 3,95 2 1,63 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,58 x 4,3 2 5,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,4 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,16 x 9 2 12,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,38 x 5,2 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,3 x 6,4 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,6 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,08 x 11 2 23 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Российский фигурист Гуменник рассказал о проблеме в олимпийской деревне

Сюжет
Олимпиада-2026
Российский фигурист Петр Гуменник признался, что в олимпийской деревне ему не хватает фена
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российскому фигуристу Петру Гуменнику не хватает привычных средств по уходу за волосами в олимпийской деревне. Об этом длинноволосый фигурист рассказал Sport24.

«Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого, — отметил россиянин. — А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один. Слава богу, спонсоры подарили шампунь. Спасибо им».

Гуменник поздним вечером 13 февраля покажет произвольную программу. Соревнование начнется в 21:00 мск. Россиянин выйдет на лед 13-м по счету. В короткой он занял 12-е место.

У Гуменника в произвольной программе пять прыжков «ультра-си». Он с серьезным отрывом лидирует по базовой стоимости прыжков (82) среди топ-11 по итогам короткой программы без учета безоговорочного фаворита Ильи Малинина.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Персоны
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде
Спорт
Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх
Спорт
Плющенко посоветовал Гуменнику, как заставить американцев вздрогнуть
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Презервативы в олимпийской деревне разобрали за три дня Спорт, 12:46
Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе Политика, 12:44
В Израиле брали секретные данные для ставок Polymarket. Игроки арестованы Крипто, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе Политика, 12:33
«Вдруг я провалюсь!» Почему нам страшно выступать перед публикой Образование, 12:32
Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS Политика, 12:30
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Yandex AI возглавил топ App Store в Турции Технологии и медиа, 12:26
В Китае решили запретить ставить на автомобили «рули-штурвалы» Авто, 12:23
«ВкусВилл» начал расследование после сообщений об отравлении супом Политика, 12:22
Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН Общество, 12:19
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Рынок США потерял $1 трлн за один день из-за обвала акций бигтехов Инвестиции, 12:11