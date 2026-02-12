Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх
Российский фигурист Петр Гуменник заявил ТАСС, что его не волнует итоговое место на Олимпийских играх в Италии.
«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал он.
После короткой программы 23-летний фигурист расположился на 12-м месте. Во время проката он допустил ошибку в каскаде, исполнив четверной флип с двойным тулупом вместо тройного. Лидирует представитель США Илья Малинин.
Ранее Гуменнику не одобрили музыку для короткой программы из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.
Произвольную программу мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером. Спортсмен заявил пять четверных прыжков и прыгнул их на тренировочном прогоне.
На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
