Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх

Фигурист заявил, что ему важно «выдать хороший прокат» и показать то, на что он способен

Петр Гуменник (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Российский фигурист Петр Гуменник заявил ТАСС, что его не волнует итоговое место на Олимпийских играх в Италии.

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал он.

После короткой программы 23-летний фигурист расположился на 12-м месте. Во время проката он допустил ошибку в каскаде, исполнив четверной флип с двойным тулупом вместо тройного. Лидирует представитель США Илья Малинин.

Ранее Гуменнику не одобрили музыку для короткой программы из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Произвольную программу мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером. Спортсмен заявил пять четверных прыжков и прыгнул их на тренировочном прогоне.

На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.