Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,4 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,85 2 2,34 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 23 x 13 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,2 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,3 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,3 x 6,3 2 8 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх

Гуменник: «Меня место на Олимпиаде не волнует»
Сюжет
Олимпиада-2026
Фигурист заявил, что ему важно «выдать хороший прокат» и показать то, на что он способен
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Российский фигурист Петр Гуменник заявил ТАСС, что его не волнует итоговое место на Олимпийских играх в Италии.

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал он.

После короткой программы 23-летний фигурист расположился на 12-м месте. Во время проката он допустил ошибку в каскаде, исполнив четверной флип с двойным тулупом вместо тройного. Лидирует представитель США Илья Малинин.

«Не Петина оценка». Смог ли Гуменник показать достойный прокат на Играх
Спорт
Петр Гуменник

Ранее Гуменнику не одобрили музыку для короткой программы из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Произвольную программу мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером. Спортсмен заявил пять четверных прыжков и прыгнул их на тренировочном прогоне.

На Играх также будет выступать российская фигуристка Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

