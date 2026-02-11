Гуменник заявил 5 четверных на произвольную программу в пятницу 13-го
Российский фигурист Петр Гуменник в произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо выйдет на лед под 13-м стартовым номером, следует из стартового протокола.
В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Произвольную программу одиночники покажут в пятницу, 13 февраля.
В короткой программе Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Лидирует представитель США Илья Малинин (108,16).
Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
