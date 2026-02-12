Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник за сутки до решающего проката провел две ледовые тренировки. Об этом сообщает ТАСС.
Гуменник вновь вышел на лед, но не в костюме для произвольной программы, в котором будет выступать в пятницу.
В дневной тренировочной сессии 12 февраля Гуменник исполнил прогон произвольной программы со следующим контентом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер.
После короткой программы, где он выступал под первым номером, Гуменник занимает 12-е место с 86,72 балла. Отставание от лидирующего американца Ильи Малинина составляет более 20 баллов (108,16).
13 февраля в произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
