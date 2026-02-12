 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,3 x 3,8 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,8 2 2,32 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 28 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,1 x 4,1 2 1,55 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,57 x 4,5 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,35 x 4,3 2 1,93 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,28 x 6,5 2 8,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,6 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде

Гуменник провел 2-ю тренировку за день перед произвольной программой на Играх
Олимпиада-2026
Гуменник за сутки до произвольной программы Игр-2026 провел две ледовые тренировки. На вторую вышел уже не в костюме для произвольной программы
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник за сутки до решающего проката провел две ледовые тренировки. Об этом сообщает ТАСС.

Гуменник вновь вышел на лед, но не в костюме для произвольной программы, в котором будет выступать в пятницу.

В дневной тренировочной сессии 12 февраля Гуменник исполнил прогон произвольной программы со следующим контентом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер.

Украинец оспорил отстранение из-за шлема. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Глава МОК Кирсти Ковентри

После короткой программы, где он выступал под первым номером, Гуменник занимает 12-е место с 86,72 балла. Отставание от лидирующего американца Ильи Малинина составляет более 20 баллов (108,16).

13 февраля в произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

