Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде

Петр Гуменник (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник за сутки до решающего проката провел две ледовые тренировки. Об этом сообщает ТАСС.

Гуменник вновь вышел на лед, но не в костюме для произвольной программы, в котором будет выступать в пятницу.

В дневной тренировочной сессии 12 февраля Гуменник исполнил прогон произвольной программы со следующим контентом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер.

После короткой программы, где он выступал под первым номером, Гуменник занимает 12-е место с 86,72 балла. Отставание от лидирующего американца Ильи Малинина составляет более 20 баллов (108,16).

13 февраля в произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.