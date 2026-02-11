Гуменник занял 12 место в короткой программе на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место в короткой программе в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
За свой прокат 23-летний Гуменник получил 86,72 балла.
Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время программы у него порвался шнурок.
Первое место занимает представитель США Илья Малинин с 108,16 баллами.
Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.
