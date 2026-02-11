Гуменник занял 12 место в короткой программе на Олимпиаде

По результатам короткой программы Гуменник занял 12-е место. Лидером стал представитель США Илья Малинин

Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место в короткой программе в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За свой прокат 23-летний Гуменник получил 86,72 балла.

Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время программы у него порвался шнурок.

Первое место занимает представитель США Илья Малинин с 108,16 баллами.

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.