 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,27 x 6,4 2 9,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,25 x 3,2 2 3,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 3,95 2 1,68 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,1 x 3,95 2 2,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник занял 12 место в короткой программе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
По результатам короткой программы Гуменник занял 12-е место. Лидером стал представитель США Илья Малинин
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место в короткой программе в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За свой прокат 23-летний Гуменник получил 86,72 балла.

Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время программы у него порвался шнурок.

Первое место занимает представитель США Илья Малинин с 108,16 баллами.

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.

Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео
Спорт
Петр Гуменник

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Плющенко заявил, что в произвольной Гуменник может занять хорошее место
Спорт
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Гуменник после проката на Олимпиаде рассказал, что у него лопнул шнурок
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов Политика, 02:14
Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram Технологии и медиа, 02:10
Азербайджан разрешил экспорт армянских товаров через свою территорию Политика, 01:56
Президент Колумбии сообщил о попытке покушения Политика, 01:50
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Reuters узнал о возвращении Total доли ЛУКОЙЛа в заводе в Нидерландах Бизнес, 01:13
Почти 50 дронов сбили над Россией за три часа Политика, 00:54
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гуменник занял 12 место в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 00:53
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов Политика, 00:41
Патриарх выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье Общество, 00:31
Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России Бизнес, 00:12
Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева Спорт, 00:09
Новый владелец Домодедово рассказал о планах на актив Бизнес, 00:07
Spiegel узнал о планах Берлина сменить посла в России Политика, 00:04