Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео
Российский фигурист Петр Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Гуменник выступал в короткой программе под первым номером. Всего в короткой программе выступят 29 фигуристов.
В своей программе Гуменник исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением, чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.
Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.
