Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео

Видео проката Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде

За свою программу российский фигурист получил 86,72 балла

Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Гуменник выступал в короткой программе под первым номером. Всего в короткой программе выступят 29 фигуристов.

В своей программе Гуменник исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением, чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель.

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.

Полная версия трансляции Олимпийских игр-2026 доступна на сервисе Okko.