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Швед отказался от заплыва по Сене на Олимпиаде из-за качества воды

Шведский пловец Йоханссон снялся с марафона на Сене из-за качества воды
Виктор Йоханссон, ранее выступивший на Играх в Париже в соревнованиях в бассейне, не примет участие в заплыве на Сене. По его словам, мало кто бы согласился выпить пол-литра воды из этой реки
Виктор Йоханссон
Виктор Йоханссон (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Шведский пловец Виктор Йоханссон заявил Dagens Nyheter, что врач рекомендовал ему отказаться от олимпийского марафонского заплыва на Сене «в ее нынешнем состоянии» ради сохранения здоровья.

Мужской марафон на 10 км по Сене должен состояться в пятницу, 9 августа.

«Медицинская бригада Шведского олимпийского комитета посоветовала мне не соревноваться, что, конечно, хорошо. Здоровье спортсменов важнее всего», — сказал Йоханссон.

По его словам, за время заплыва он бы проглотил примерно пол-литра воды из реки. «Я не думаю, что найдется много тех, кто сказал бы «да» на предложение выпить пинту воды из Сены», — добавил Йоханссон.

RMC Sport сообщил о грязной воде в Сене восемь из десяти дней Олимпиады
Спорт
Фото:Martin Bureau - Pool / Getty Images

Пловец ранее принял участие в олимпийских соревнованиях на 400, 800 и 1500 м вольным стилем, где занял, соответственно, 18-е, 16-е и 17-е места.

7 августа мэр Парижа Анн Идальго заявила, что никто из спортсменов не заболел из-за плавания в Сене. При этом RMC Sport со ссылкой на исследование Mediapart сообщил, что вода в реке соответствовала нормам только два дня из десяти.

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