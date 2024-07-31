Олимпийская чемпионка высмеяла качество воды в Сене

Спортсменка из Нидерландов поделилась в соцсетях мемом, в котором высмеяла заплыв по парижской реке

Шарон ван Раувендал (Фото: Emanuele Perrone / Stringer / Getty Images)

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Шарон ван Раувендал пошутила, что после купания в Сене пловцы превратятся в Голлума, знаменитого персонажа книг и фильмов «Властелин колец». Мем спортсменка опубликовала на своей странице в соцсети X.

На фотографии Голлум выплывает из Сены и дает интервью журналисту. Картинку ван Раувендал подписала: «Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде».

«Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала спортсменка фотографию (Фото: скриншот из соцсети X / x.com)

Опубликованный вечером 30 июля пост успел набрать 44,5 тыс просмотров и больше 500 лайков.

В среду, 31 июля, в Париже состоялись первые заплывы по Сене. До этого тренировки и соревнования триатлонистов несколько раз отменялись из-за грязной речной воды.

Результаты турнира по триатлону на Олимпиаде не утвердили из-за протеста одного из участников состязаний: спортсмены не смогли провести тренировочные заплывы в Сене из-за загрязнений, а на велоэтапе сразу несколько участниц получили травмы.

Женский заплыв на 10 км на открытой воде назначен на 8 августа.