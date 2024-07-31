 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Олимпийская чемпионка высмеяла качество воды в Сене

Олимпийская чемпионка Шарон ван Раувендал высмеяла качество воды в Сене
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсменка из Нидерландов поделилась в соцсетях мемом, в котором высмеяла заплыв по парижской реке
Шарон ван Раувендал
Шарон ван Раувендал (Фото: Emanuele Perrone / Stringer / Getty Images)

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Шарон ван Раувендал пошутила, что после купания в Сене пловцы превратятся в Голлума, знаменитого персонажа книг и фильмов «Властелин колец». Мем спортсменка опубликовала на своей странице в соцсети X.

На фотографии Голлум выплывает из Сены и дает интервью журналисту. Картинку ван Раувендал подписала: «Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде».

Фото: скриншот из соцсети X / x.com
«Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала спортсменка фотографию
(Фото: скриншот из соцсети X / x.com)

Опубликованный вечером 30 июля пост успел набрать 44,5 тыс просмотров и больше 500 лайков.

В среду, 31 июля, в Париже состоялись первые заплывы по Сене. До этого тренировки и соревнования триатлонистов несколько раз отменялись из-за грязной речной воды.

Результаты турнира по триатлону на Олимпиаде не утвердили из-за протеста одного из участников состязаний: спортсмены не смогли провести тренировочные заплывы в Сене из-за загрязнений, а на велоэтапе сразу несколько участниц получили травмы.

Женский заплыв на 10 км на открытой воде назначен на 8 августа.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ

В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей

Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 Сена мемы
Материалы по теме
В мэрии Парижа назвали нормальной ситуацию с ухудшением воды в Сене
Спорт
Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
ФСБ сообщила о приговоре в 25 лет агенту СБУ за диверсии в МосквеПолитика, 14:48
Путин принял в Кремле избранного президента ИндонезииПолитика, 14:48
В Думе объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцовПолитика, 14:48
Аванс и задаток: чем отличаются и что выгоднее при купле-продаже квартирыНедвижимость, 14:46
«Мечел» выкупит имущество старейшего металлургического завода в КемеровоБизнес, 14:40
Вал фальшивых документов: ИИ плодит подделки, как защититься от обманаPro, 14:34
Maan узнало о лидере «Исламского джихада» в доме, где погиб ХанияПолитика, 14:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учетПолитика, 14:19
Криштиану Роналду впервые назвал Джорджину женойСпорт, 14:19
Госдеп заявил о непричастности США к убийству главы политбюро ХАМАСПолитика, 14:18
Усилили охрану израильтян. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:10
Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу до 1 октябряПолитика, 14:09
Встреча Путина с избранным президентом Индонезии. ВидеоПолитика, 14:04
Макрон фразой «достигли невозможного» отреагировал на заплыв по СенеСпорт, 14:04