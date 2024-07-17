Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой
Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Вместе с Идальго в Сене плавал Тони Эстанге, глава оргкомитета Игр и трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому.
Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона — утром из реки выловили два велосипеда и скутер.
Купание Идальго планировалась еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий.
На прошлой неделе в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний собирался сделать это в июне, но потом в стране назначили парламентские выборы, а потому заплыв перенесли.
На Сене пройдут олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Ранее неоднократно сообщалось о проблемами с качеством воды в реке, на очистку которой власти Франции с 2015 года направили €1,4 млрд.
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