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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал заплыв по Сене «достижением невозможного». При этом триатлонисты пожаловались на неприемлемые условия заплыва в реке
Глава МОК Томас Бах и президент Франции&nbsp; Эмманюэль Макрон
Глава МОК Томас Бах и президент Франции  Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Олимпийский турнир по триатлону на Сене стал сенсационным, сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на брифинге.

«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — отметил Бах.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон фразой «достигли невозможного» отреагировал на заплыв по Сене, которая была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием патогенных бактерий.

Триатлон на Олимпиаде у мужчин и женщин состоялся 31 июля, на день позже изначальной даты. Во вторник, 30 июля, после неудовлетворительных результатов проверки качества речной воды, турниры пришлось перенести. По той же причине несколько дней подряд срывались тренировки триатлонистов, и выступать им пришлось без должной подготовки.

Триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов пожаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

«Здоровье должно быть на первом месте, и они убедили нас, что все меры контроля принимаются для нас, но на самом деле, если бы они подумали о нас, у них был бы реальный план Б, а не план Б заплыва в реке с ограничениями», — сказала Касильяс. Она считает, что триатлонисты на Олимпиаде оказались «в некотором роде клоунами в цирке».

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина сообщила, что ее начало тошнить после того, как она захлебнулась речной водой. «Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня тошнило всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — рассказала она Sport24.

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триатлон Сена Томас Бах МОК Эмманюэль Макрон
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