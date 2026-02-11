«Не Петина оценка». Смог ли Гуменник показать достойный прокат на Играх

Фигурист Петр Гуменник дебютировал на Олимпиаде в Италии, заняв 12-е место по итогам короткой программы. Как оценили выступление россиянина — в материале «РБК Спорт»

Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник дебютировал на Олимпийских играх в Италии, заняв 12-е место в короткой программе. За свое выступление он набрал 86,72 балла.

На первом месте в соревнованиях оказался Илья Малинин из сборной США, получивший 108,16 балла. Второе место занял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 103,07 балла, а третье — француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 102,55 балла.

Гуменник выступал первым. Он исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа (вместо тройного), а также тройной аксель.

Во время выступления у спортсмена лопнул шнурок, что позже подтвердил он сам и его тренер Вероника Дайнеко. «Ну да, видимо, у шнурка нервы не выдержали», — сказала Дайнеко «РИА Новости».

Также за несколько дней до старта соревнований возникла проблема с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», выбранную для короткой программы фигуриста. В связи с этим он был вынужден в срочном порядке искать замену. В итоге он выступил под композицию Waltz 1805, написанную армянским скрипачом Эдгаром Акопяном.

Произвольную программу фигуристы-одиночники покажут 13 февраля. Начало в 21:00 по московскому времени.

Мнение экспертов

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, российский фигурист и тренер

«Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался. Но начало положено! В произвольной может все сделать, выложиться и занять хорошее место», — сказал Плющенко «Чемпионату».

Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссер

«Глобально Петя — большая умница. По большому счету он не дрогнул. Очень сложный контент, сложнейшие четверные прыжки в его программе. К сожалению, не был безошибочен. Будем надеяться, что зацепится за десятку. На мой взгляд, оценки судей объективны», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Жулин, заслуженный тренер СССР и серебряный призер Олимпиады 1994 года

«Жаль, что Гуменник сделал каскад 4-2, а не 4-3. Ни с чем его ошибку не связываю — это была просто ошибка. Сейчас шансы у Петра, скорее всего, не очень. Оценки ему нормально поставили, просто он сам знает, что 4-2 — это не 4-3. Будем смотреть, там еще сто миллионов людей катается. Но, мне кажется, с такими оценками Гуменнику будет нереально попасть в пятерку», — сказал Жулин Sport24.

Наталья Бестемьянова, чемпионка Олимпиады-1988 в танцах на льду

«Считаю, что для того беспрецедентного давления, которое на него оказывалось в последнее время, он просто вышел из этой ситуации с честью, и мы очень рады за него. Да, была ошибка, но она была на очень сложном элементе. У него был один из самых сложных контентов, такой же, в принципе, контент, только у Малинина. И вместо тройного каскада ему удалось сделать только двойной тулуп. Это очень обидно и жаль», — сказала Бестемьянова «РБК Спорт».

Она также отметила, что оценка за компонент получилось низковатой — «это не Петина оценка». «Ну, все мы понимали, что так и будет, потому что он катался с первой разминки, и из-за того, что у него не было возможности выступать на международных соревнованиях перед Олимпиадой, у него совсем нет рейтинга», — заключила Бестемьянова.

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию

«Баллы хорошие дали. В целом мне понравилось. Он сделал очень много для того, чтобы быть в этом топе, быть в обойме. Все-таки это Олимпиада, и это не чемпионат России. Понятно, что есть волнение, и его прокат абсолютно удовлетворительный в том плане, где мы находимся и в каком состоянии мы выступаем, с какими проблемами удалось уже столкнуться (имеется в виду музыка из фильма «Парфюмер» и проблемы авторских прав). Поэтому то, как он справился, я считаю, что это очень хорошо, удовлетворительно», — сказала Леонова в разговоре с «РБК Спорт».

Александр Лакерник, вице-президент Международного союза конькобежцев

«Судейство было достаточно объективным. Как прокатал, так и поставили — 86 баллов это не так уж и плохо, но он должен был получать за 90. Думаю, что сильнейшая группа будет выступать именно за пределами этих баллов. Впереди произвольная программа, там баллов набирается гораздо больше, поэтому шансы войти в десятку у него есть, но на медаль их очень мало», — сказал Лакерник ТАСС.

Александр Энберт, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях

«В такой ситуации, когда Петр не выступал ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира, ни на финалах Гран-при, а вышел сразу на Олимпийские игры — откатал программу с двумя четверными и тройным акселем! Это невероятная стойкость и умение собираться! Понятно, не все получилось в прокате, но, несмотря на это, Петр действительно получил конкурентные баллы. Не самые высокие, но нормальные. Что самое главное — мы увидели, что Петр собрался и сделал все четверные, аксели. В сложившейся ситуации Петр — огромный молодец», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».