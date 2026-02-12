Гуменник прыгнул пять четверных на прогоне произвольной программы на ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник на тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане выполнил пять четверных прыжков. Об этом сообщает «РИА Новости».
В дневной тренировочной сессии 12 февраля Гуменник исполнил прогон произвольной программы со следующим контентом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер.
Как отмечает «Чемпионат», вне прогона российский фигурист исполнил тройной аксель, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, каскад из четверного сальхова с небольшим недокрутом и тройного тулупа, четверной риттбергер, два четверных лутца и четверной флип.
В короткой программе лидирует представитель США Илья Малинин (108,16), Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время выступления у него порвался шнурок.
13 февраля на произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных