Гуменник прыгнул пять четверных на прогоне произвольной программы на ОИ

В пятницу, 13 февраля, российский фигурист будет исполнять произвольную программу и стартует под номером 13

Петр Гуменник (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник на тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане выполнил пять четверных прыжков. Об этом сообщает «РИА Новости».

В дневной тренировочной сессии 12 февраля Гуменник исполнил прогон произвольной программы со следующим контентом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер.

Как отмечает «Чемпионат», вне прогона российский фигурист исполнил тройной аксель, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, каскад из четверного сальхова с небольшим недокрутом и тройного тулупа, четверной риттбергер, два четверных лутца и четверной флип.

В короткой программе лидирует представитель США Илья Малинин (108,16), Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время выступления у него порвался шнурок.

13 февраля на произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.