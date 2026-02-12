 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,5 x 3,9 2 1,63 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,85 x 3,95 2 2,35 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 37 x 13 2 1,06 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,2 2 1,52 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,55 x 4,4 2 1,83 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,3 x 6,3 2 7,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,8 x 4,4 2 3,65 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Гуменник прыгнул пять четверных на прогоне произвольной программы на ОИ

Гуменник сделал пять четверных в тренировочном прогоне перед произвольной на ОИ
В пятницу, 13 февраля, российский фигурист будет исполнять произвольную программу и стартует под номером 13
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник на тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане выполнил пять четверных прыжков. Об этом сообщает «РИА Новости».

В дневной тренировочной сессии 12 февраля Гуменник исполнил прогон произвольной программы со следующим контентом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер.

Как отмечает «Чемпионат», вне прогона российский фигурист исполнил тройной аксель, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, каскад из четверного сальхова с небольшим недокрутом и тройного тулупа, четверной риттбергер, два четверных лутца и четверной флип.

В короткой программе лидирует представитель США Илья Малинин (108,16), Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. Во время выступления у него порвался шнурок.

13 февраля на произвольной программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером. В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — флип, лутц, тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Екатерина Халимовская
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
