Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета
Российский фигурист Петр Гуменник сменил музыку к короткой программе, с которой он выступит на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В его профайле на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) теперь указана композиция армянского скрипача Эдгара Акопяна «Waltz 1805».
Ранее стало известно, что музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами.
В ISU заявили, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.
Гуменник — не единственный пострадавший из-за того, что МОК на этих Играх очень требователен к авторским правам. Например, программы пришлось менять канадским фигуристам — паре Дианна Стеллато-Дудек/Максим Дешам и танцорам Мари-Жад Лорье/Ромен Ле Гак.
Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.
