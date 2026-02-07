 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета

Гуменник сменил музыку к короткой программе на Играх после запрета «Парфюмера»
Сюжет
Олимпиада-2026
Российский фигурист вместо музыки из фильма «Парфюмер» выступит под композицию «Waltz 1805» армянского скрипача Эдгара Акобяна
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский фигурист Петр Гуменник сменил музыку к короткой программе, с которой он выступит на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В его профайле на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) теперь указана композиция армянского скрипача Эдгара Акопяна «Waltz 1805».

Ранее стало известно, что музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами.

В ISU заявили, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.

Гуменник — не единственный пострадавший из-за того, что МОК на этих Играх очень требователен к авторским правам. Например, программы пришлось менять канадским фигуристам — паре Дианна Стеллато-Дудек/Максим Дешам и танцорам Мари-Жад Лорье/Ромен Ле Гак.

Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Олимпиада-2026 Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
