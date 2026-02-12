Плющенко посоветовал Гуменнику, как заставить американцев вздрогнуть

За три дня до старта короткой программы на Олимпиаде Гуменнику не одобрили права на музыку, в итоге он катался под другую композицию. Ранее президент ФФКР назвал эту ситуацию абсурдной

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что если Петр Гуменник откатает произвольную программу так же, как на чемпионате России, то «американцы и японцы могут вздрогнуть». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Петя — опытный боец. Для него международные старты не в новинку, он до отстранения был на международный арене. Вот если он завтра сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России (когда Гуменник впервые стал чемпионом страны. — РБК), то американцы и японцы могут вздрогнуть. Питерская школа сильна и стратегией, и техникой», — написал Плющенко.

При этом он добавил: «Лед скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент».

Он также согласился с президентом Федерации фигурного катания на коньках России Антоном Сихарулидзе, который назвал ситуацию с заменой музыки для короткой программы Гуменника абсурдной. По словам Плющенко, с необходимостью кататься не под свою музыку сравниться может только потеря коньков.

За три дня до старта короткой программы на Играх Гуменнику не одобрили права на композицию из фильма «Парфюмер», и в итоге спортсмен катался под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

В короткой программе 23-летний Гуменник допустил ошибку в каскаде, исполнив четверной флип с двойным тулупом вместо тройного. Судьи оценили его выступление в 86,72 балла, он расположился на 12-м месте.

Произвольную программу одиночники покажут в пятницу, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером.

Из российских фигуристов на Олимпиаде также будет выступать Аделия Петросян. Девушки представят короткую программу 17 февраля, произвольную — 19 февраля.