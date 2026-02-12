 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,4 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,85 2 2,34 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 23 x 13 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,2 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,3 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,3 x 6,3 2 8 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Плющенко посоветовал Гуменнику, как заставить американцев вздрогнуть

Сюжет
Олимпиада-2026
За три дня до старта короткой программы на Олимпиаде Гуменнику не одобрили права на музыку, в итоге он катался под другую композицию. Ранее президент ФФКР назвал эту ситуацию абсурдной
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что если Петр Гуменник откатает произвольную программу так же, как на чемпионате России, то «американцы и японцы могут вздрогнуть». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Петя — опытный боец. Для него международные старты не в новинку, он до отстранения был на международный арене. Вот если он завтра сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России (когда Гуменник впервые стал чемпионом страны. — РБК), то американцы и японцы могут вздрогнуть. Питерская школа сильна и стратегией, и техникой», — написал Плющенко.

При этом он добавил: «Лед скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент».

Он также согласился с президентом Федерации фигурного катания на коньках России Антоном Сихарулидзе, который назвал ситуацию с заменой музыки для короткой программы Гуменника абсурдной. По словам Плющенко, с необходимостью кататься не под свою музыку сравниться может только потеря коньков.

За три дня до старта короткой программы на Играх Гуменнику не одобрили права на композицию из фильма «Парфюмер», и в итоге спортсмен катался под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

В короткой программе 23-летний Гуменник допустил ошибку в каскаде, исполнив четверной флип с двойным тулупом вместо тройного. Судьи оценили его выступление в 86,72 балла, он расположился на 12-м месте.

Произвольную программу одиночники покажут в пятницу, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером.

Из российских фигуристов на Олимпиаде также будет выступать Аделия Петросян. Девушки представят короткую программу 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Рената Утяева
