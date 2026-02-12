Сихарулидзе назвал абсурдной ситуацию с заменой музыки Гуменника на Играх
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе назвал абсурдной ситуацию с заменой музыки для короткой программы Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии. Об этом он заявил ТАСС.
«Совершенно абсурдная ситуация: за три дня до Олимпийских игр спортсмен вынужден менять музыку. А значит, по сути, и программу. Такого не было никогда. Что дальше? В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки — и будем кататься, как волк в известной серии «Ну, погоди!», на своих когтях», — сказал Сихарулидзе.
За три дня до старта короткой программы на Играх Гуменнику не одобрили права на композицию из фильма «Парфюмер», и в итоге спортсмен катался под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна. Также сообщалось, что спортсмен пытался получить права на музыку группы Rammstein, но не успел.
В короткой программе 23-летний Гуменник допустил ошибку в каскаде, исполнив четверной флип с двойным тулупом вместо тройного. Судьи оценили его выступление в 86,72 балла, он расположился на 12-м месте.
Произвольную программу одиночники покажут в пятницу, 13 февраля. Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером.
Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки представят короткую программу 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
