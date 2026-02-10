Россияне провалились на старте. Что происходит на Олимпиаде

Во вторник, 10 февраля, выступят шесть россиян на Олимпиаде. Как проходят Игры-2026 — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Российская лыжница Дарья Непряева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Главные новости

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев не прошли квалификацию в спринте.

Украинский скелетонист сообщил, что МОК запретил ему выступать в шлеме с портретами погибших спортсменов.

Линдси Вонн впервые прокомментировала ужасное падение, закончившееся госпитализацией.

Когда выступают россияне 11:15 мск. Лыжные гонки. Дарья Непряева (спринт) — не прошла квалификацию

11:55 мск. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (спринт) — не прошел квалификацию

12:30 мск. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м) — не прошла квалификацию

13:10 мск. Шорт-трек. Иван Посашков (1000 м) - не прошел квалификацию

19:00 мск. Санный спорт. Дарья Олесик (третий и четвертый заезды)

20:30 мск. Фигурное катание. Петр Гуменник (короткая программа)

13:45. Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог пройти квалификацию в забеге на 1000 м.

13:10. Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в 1/4 финала на дистанции 500 м.

В своем предварительном забеге Крылова упала и заняла последнее место.

Медали на этой дистанции будут разыграны 12 февраля.

Фото: Joosep Martinson / Getty Images

12:15. Следом завершил спринт в квалификации и российский лыжник Савелий Коростелев. В итоге он занял 35-е место, а в четвертьфиналы выходили 30 человек.

12:05. Дарья Непряева завершила выступление в спринте на Олимпиаде. 23-летняя россиянка не прошла квалификацию.

12:00. Каковы шансы Гуменника на Олимпиаде-2026 после проблем с музыкой?

Российский фигурист Петр Гуменник 10 февраля выступит в короткой программе Олимпийских игр 2026 года в Милане. По итогам жеребьевки россиянин выйдет на лед первым. Согласно программе, время начала его выступления — 20:38 мск.

За пару дней до вылета в Милан команда спортсмена столкнулась с серьезными проблемами. Музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами. В итоге россиянин выступит под композицию Waltz 1805 скрипача и композитора Эдгара Акопяна.

Что думают эксперты о шансах Гуменника на успех в свете проблем с музыкой, можно почитать здесь.

11:00. Легендарная лыжница Линдси Вонн призвала не связывать падение в скоростном спуске на Олимпиаде с полученным перед Играми разрывом крестообразных связок: «Я просто слишком затянула траекторию, и моя правая рука зацепилась за ворота — это и привело к падению. Мои прошлые травмы никак не повлияли на это».

Вот что Вонн говорит о своей нынешний травме: «Я получила сложный перелом большеберцовой кости, <...> понадобится несколько операций для правильного лечения».

10:00. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать на Играх-2026 шлем с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«МОК запретил использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Это решение просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не позволяя им быть удостоенными чести на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут ступить», — написал он.

9:00. Шесть россиян выступят в четвертый день Олимпиады. За кем стоит последить.

Российская лыжница Дарья Непряева выступит в спринте. Следом выступят мужчины, в том числе российский лыжник Савелий Коростелев. Россияне дебютируют на турнире в шорт-треке. Среди женщин Алена Крылова выйдет на старт дистанции в 500 м, у мужчин — Иван Посашков (1000 м).

Чемпионка России по санному спорту Дарья Олесик 9 февраля приняла участие в первых двух заездах. 10 февраля состоятся третий и четвертый заезды.

Российский фигурист Петр Гуменник выступит первым в короткой программе в турнире одиночников. Соревнования начнутся в 20:30 мск.