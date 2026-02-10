Фигурист Гуменник набрал 86,72 балла в короткой программе на Олимпиаде

Российский спортсмен выступал под первым номером. Он исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель

Петр Гуменник (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник откатал короткую программу в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За свой прокат 23-летний Гуменник получил 86,72 балла.

Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель.

Гуменник выступал с короткой программой под первым номером (из 29 фигуристов).

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.