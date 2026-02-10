 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,51 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,3 2 1,75 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,85 x 2,95 2 2,75 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,28 x 6,2 2 9 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,25 x 3,2 2 3,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 3,95 2 1,68 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,1 x 3,95 2 2,1 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Фигурист Гуменник набрал 86,72 балла в короткой программе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Российский спортсмен выступал под первым номером. Он исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник откатал короткую программу в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За свой прокат 23-летний Гуменник получил 86,72 балла.

Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель.

Гуменник выступал с короткой программой под первым номером (из 29 фигуристов).

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступал под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 фигурное катание Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике
Спорт
Каковы шансы Гуменника на Олимпиаде-2026 после проблем с музыкой
Спорт
Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Лидер сезона в лыжных гонках сломала ребро на Олимпиаде Спорт, 21:44
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:40
Во Фрязино подорвали машину с бизнесменом Общество, 21:39
Фигурист Наумов при оглашении оценок на Олимпиаде держал фото родителей Спорт, 21:35
Почему президент Киргизии лишил всех постов своего ближайшего соратника Политика, 21:35
Лавров заявил, что Россия вернет «исконно русские земли в родную гавань» Политика, 21:30
Hypersonica испытала гиперзвуковую ракету на космодроме в Норвегии Технологии и медиа, 21:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российская саночница Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде Спорт, 21:17
Кириенко рассказал об исследовании Собянина для «школы губернаторов» Политика, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Биатлонист Лагрейд признался в измене после бронзы Олимпиады Спорт, 20:58
Дуров выступил с первым заявлением после замедления Telegram в России Технологии и медиа, 20:57
Фигурист Гуменник набрал 86,72 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 20:51
Сальдо сообщил о ранении двух детей после атаки ВСУ Политика, 20:50