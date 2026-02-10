 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский

Россиянка Крылова дебютирует на Олимпиаде-2026 в четвертый день соревнований
Сюжет
Олимпиада-2026
Ее родители посвятили жизнь спортивному ориентированию. Алена Крылова выбрала иной путь — трассу длиной в 111 м. «РБК Спорт» рассказывает про единственную российскую шорт-трекистку на Олимпиаде-2026
Алена Крылова
Алена Крылова (Фото: Союз конькобежцев России)

Спортивная династия и первые победы

Алена Крылова родилась 11 октября 2002 года в атомграде — Новоуральске (Свердловская область). Ее родители — мастера спорта по спортивному ориентированию. Отец, Анатолий Крылов, с 1993 по 1998 год представлял сборную России на мировых чемпионатах. Мама, Ольга Крылова, участвовала в соревнованиях по спортивному ориентированию до 2002 года. Родители привели ее в новоуральскую школу спортивного резерва, когда ей было пять лет.

«Родители доверили ее новоуральской школе шорт-трека и нашим тренерам. Думаю, они не ошиблись», — рассказывала директор СШОР Виктория Полякова в интервью «КП-Екатеринбург».

Фото: «Комсомольская правда»
Алена Крылова и ее тренер Александр Кузовников
(Фото: «Комсомольская правда»)

Первый и единственный тренер Александр Кузовников сразу разглядел в девочке невероятное трудолюбие. В 13 лет Крылова дебютировала на международной арене, выступая в Чехии и Италии на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Сама она вспоминает об этом, отмечая в интервью «Матч ТВ», что борьба была интересной, хоть и проходила раньше официальных юниорских стартов.

Уже в сезоне 2017/18 Крылова выиграла первенство России в многоборье в своей возрастной группе, а также со сборной Свердловской области заняла второе место на эстафете 2000 м и вскоре получила звание мастера спорта России.

Тактика, преодоление и чемпионский титул

Выход на взрослый уровень ознаменовался серией побед на этапах Кубка России. В сезоне 2022/23 она победила в смешанной эстафете в Санкт-Петербурге и взяла золото на 500 м в Рыбинске. Настоящий прорыв случился в сезоне 2023/24: Алена стартовала с победы на 500 м в Коломне, выиграла гонку на 1500 м в Уфе и, набрав 81 очко, стала чемпионкой России в многоборье.

В феврале 2024-го на Спартакиаде сильнейших Крылова вышла на старт, едва оправившись от тяжелой вирусной инфекции. Несмотря на это, она завоевала серебро на 1000 м и золото в эстафете на 3000 м.

Сезон 2024/25 она завершила в статусе сильнейшей в стране на коронной 500-метровке, а в сезоне 2025/26 подтвердила лидерство, выиграв забеги на 500 и 1000 м на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Фото: Союз конькобежцев России
В декабре 2025 года Алена (в центре) взяла золото на чемпионате России в дистанциях на 500 и 1000 метров
(Фото: Союз конькобежцев России)

Олимпийская квота

В феврале 2025 года Международный союз конькобежцев (ISU) включил Крылову в список спортсменов, допущенных к соревнованиям в нейтральном статусе. Перед этим она призналась «Матч ТВ», что старается не зацикливаться на мыслях о возможном допуске на Олимпиаду.

«Я стараюсь об этом не думать, главное сейчас — хорошо отбежать российские соревнования, сосредоточена на этом. От этого зависит, можно ли будет попасть в список для отбора на Олимпийские игры», — заявила спортсменка.

В марте она победила на чемпионате России в многоборье в Уфе, а осенью 2025 года она дебютировала в Мировом туре по шорт-треку. На четырех этапах она стабильно входила в топ-30 и завоевала для России единственную женскую олимпийскую квоту в шорт-треке (26-е место в общем рейтинге с 1078 очками, а это 21-е и 22-е места на первых двух канадских этапах, 26-е — в Польше, 24-е — в Нидерландах).

В январе 2026 года она получила официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо и вошла в число 13 российских спортсменов, допущенных на Игры. В Италии российский шорт-трек будут представлять лишь два атлета — Крылова и двукратный чемпион России Иван Посашков. Крылова, называющая своей специализацией спринт, будет бороться на дистанциях 500 и 1000 м.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
шорт-трек Алена Крылова Олимпиада-2026
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
