Семья Превц завоевала восьмую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина

Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц и Домен Превц стали лучшими в смешанных командных соревнованиях

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Сборная Словении по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в смешанных командных соревнованиях.

Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц и Домен Превц набрали 1069,2 очка.

Второе место заняли норвежцы (1038,3), третьими стали японцы (1034,0).

Российские спортсмены на Играх-2026 в прыжках с трамплина не представлены.

Словенцы защитили свой титул олимпийских чемпионов в смешанном командном турнире. Из нынешнего состава в Пекине выступала только Водан.

Брат Ники и Домена Превц Петер на ОИ-2014 и ОИ-2022 завоевал золото, два серебра и бронзу, а еще один брат Цене был серебряным призером Игр-2022.