Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3,3 x 3,1 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,15 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,55 x 3,1 2 2,95 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,75 x 3,6 2 1,95 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

«Не прыгай!». Спортсмены массово жалуются на поломку медалей Олимпиады

Спортсмены массово жалуются на поломку медалей Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Чемпионка Олимпиады-2026 в скоростном спуске Бризи Джонсон призвала не прыгать с медалью, чтобы ее не сломать
Фигуристка Алиса Лю показал сломанную медаль Олимпиады-2026
Фигуристка Алиса Лю показал сломанную медаль Олимпиады-2026 (Фото: Jamie Squire / Getty Images))

Медали Олимпийских игр 2026 настолько хрупкие, что ломаются в первые часы после получения. Уже несколько спортсменов пожаловалась на проблемы с олимпийскими наградами.

«Обращайтесь с осторожностью», — предостерегает коллег чемпионка Игр-2026 в скоростном спуске Бризи Джонсон.

«Не прыгайте в них. Я прыгала от радости, и она сломалась», — цитирует Джонсон AP.

Первой о поломке медали сообщила серебряный призер, шведская лыжница Эбба Андерссон. «Это было глупо. Я догоняла Фриду Карлссон, и в этот момент медаль раскололась на части и упала в снег. Я пыталась склеить ее, но одна из трех частей потерялась на улице», — цитирует Андерссон в интервью SVT.


С аналогичной проблемой столкнулся бронзовый призер в смешанной эстафете в составе сборной Германии по биатлону Юстус Штрелов. Во время празднования его медаль соскользнула с ленты и упала. Штрелов пытался безуспешно прикрепить награду к ленте, пока не понял, что крепление сломано.

Чемпионка Олимпиады-2026 в составе сборной США по фигурному катанию Алиса Лю спустя несколько часов показала сломанную медаль, в шутку написав: «Моей медали лента не нужна».

«Не прыгай!». Спортсмены массово жалуются на поломку медалей Олимпиады
Video

В оргкомитете Олимпийских игр-2026 отметили, что уже ведется расследование.

«Мы в курсе ситуации. Мы видели изображения. Разумеется, мы пытаемся детально разобраться, есть ли проблема, — рассказал на пресс-конференции Андреа Франчизи, главный операционный директор оргкомитета. — Но, очевидно, мы уделяем этому вопросу максимальное внимание, поскольку медаль — это мечта спортсменов. И мы хотим, чтобы в момент ее вручения все было абсолютно идеально. Мы действительно считаем это самым важным моментом. Поэтому мы работаем над этим».

Это не первый случай с критикой качества олимпийских медалей. Организаторам Олимпийских игр 2024 года в Париже пришлось заменить несколько медалей из-за жалоб спортсменов на то, что награды начали тускнеть или корродировать, приобретая пятнистый вид, напоминающий крокодиловую кожу.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2026
