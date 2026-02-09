«Не прыгай!». Спортсмены массово жалуются на поломку медалей Олимпиады

Чемпионка Олимпиады-2026 в скоростном спуске Бризи Джонсон призвала не прыгать с медалью, чтобы ее не сломать

Фигуристка Алиса Лю показал сломанную медаль Олимпиады-2026 (Фото: Jamie Squire / Getty Images))

Медали Олимпийских игр 2026 настолько хрупкие, что ломаются в первые часы после получения. Уже несколько спортсменов пожаловалась на проблемы с олимпийскими наградами.

«Обращайтесь с осторожностью», — предостерегает коллег чемпионка Игр-2026 в скоростном спуске Бризи Джонсон.

«Не прыгайте в них. Я прыгала от радости, и она сломалась», — цитирует Джонсон AP.



Первой о поломке медали сообщила серебряный призер, шведская лыжница Эбба Андерссон. «Это было глупо. Я догоняла Фриду Карлссон, и в этот момент медаль раскололась на части и упала в снег. Я пыталась склеить ее, но одна из трех частей потерялась на улице», — цитирует Андерссон в интервью SVT.



С аналогичной проблемой столкнулся бронзовый призер в смешанной эстафете в составе сборной Германии по биатлону Юстус Штрелов. Во время празднования его медаль соскользнула с ленты и упала. Штрелов пытался безуспешно прикрепить награду к ленте, пока не понял, что крепление сломано.

Чемпионка Олимпиады-2026 в составе сборной США по фигурному катанию Алиса Лю спустя несколько часов показала сломанную медаль, в шутку написав: «Моей медали лента не нужна».

Video

В оргкомитете Олимпийских игр-2026 отметили, что уже ведется расследование.

«Мы в курсе ситуации. Мы видели изображения. Разумеется, мы пытаемся детально разобраться, есть ли проблема, — рассказал на пресс-конференции Андреа Франчизи, главный операционный директор оргкомитета. — Но, очевидно, мы уделяем этому вопросу максимальное внимание, поскольку медаль — это мечта спортсменов. И мы хотим, чтобы в момент ее вручения все было абсолютно идеально. Мы действительно считаем это самым важным моментом. Поэтому мы работаем над этим».

Это не первый случай с критикой качества олимпийских медалей. Организаторам Олимпийских игр 2024 года в Париже пришлось заменить несколько медалей из-за жалоб спортсменов на то, что награды начали тускнеть или корродировать, приобретая пятнистый вид, напоминающий крокодиловую кожу.