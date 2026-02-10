Лидер сезона в лыжных гонках сломала ребро на Олимпиаде

Лучшая лыжница из США Диггинс сломала ребро в скиатлоне на Олимпиаде

Джессика Диггинс отметила, что находится в хорошей форме, но травма сказывается на ее самочувствии

Джессика Диггинс (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Американская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс сломала ребро в результате падения в скиатлоне на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Nettavisen.

«Я узнала о переломе ребра только после субботней гонки, — рассказала Диггинс. — Колющая боль очень сильная, поэтому я стараюсь изо всех сил. Я в хорошей форме, но эта травма, естественно, сказывается на моем самочувствии».

В субботу в скиатлоне Диггинс, лидер нынешнего сезона Кубка мира, заняла восьмое место, а сегодня, 10 февраля, в личном спринте американка остановилась на стадии 1/4 финала.

На счету Диггинс золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командном спринте, серебро и бронза Игр-2022 в Пекине (гонка на 30 км и личный спринт), два золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах мира.

Кроме того, Диггинс трижды выигрывала общий зачет Кубка мира (2021, 2024, 2025) и является трехкратной победительницей многодневки «Тур де Ски» (2021, 2023/24, 2025/26).