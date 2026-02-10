Гуменник после проката на Олимпиаде рассказал, что у него лопнул шнурок
Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с технической проблемой во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх — у него лопнул шнурок. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sport24.
«Да, действительно, у меня лопнул шнурок. Видимо, не выдержал такого напряжения. Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает», — сказал Гуменник.
Несмотря на происшествие, Гуменник успешно выполнил программу. Судьи оценили его выступление в 86,72 балла (48,43 балла за технику и 38,29 за компоненты). Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. В одном из элементов он совершил ошибку.
Гуменнику 23 года, он является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.
Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля. Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
