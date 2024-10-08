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Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Старший сын главы Чечни, министр спорта республики призвал чеченцев отказаться от участий в поп-ММА, поскольку это противоречит традициям и «позорит весь мусульманский народ». Он пригрозил «конкретными мерами» в противном случае

Участие в поп-ММА и поведение в таких поединков противоречит традициям и ценностям Чечни, поэтому представители республики должны отказаться от подобной деятельности. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров в телеграм-канале.

«Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом. Вы ставите под сомнение усилия сотен тысяч людей, стремящихся сохранить и развивать наши традиции», — обратился он к участвующим в поп-ММА чеченцам.

Кадыров призвал их «сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре». «Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — подчеркнул он.

Публикацию своего сына репостнул глава Чечни Рамзан Кадыров.

18-летний Кадыров-младший стал министром физической культуры и спорта республики в мае. С февраля он был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту. Кадыров-младший также был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.

Поп-ММА — термин, обозначающий проведение боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами.

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Спорт
Фото:ACA

Сыновья Рамзана Кадырова участвовали в нескольких борцовских поединках. Например, в 2017 году перед началом финала чемпионата России по боксу из Грозного на ринг вышли на тот момент 11-летний Ахмат, 10-летний Эли и девятилетний Адам. Они победили своих соперников — ровесников из Кабардино-Балкарии.

Младший сын Кадырова — 16-летний Адам — участвует в обычных поединках ММА (боях смешанных единоборств). В начале октября на одном из турниров АСА 180 в Грозном ему вручили сертификат о внесении в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы российского региона. В ноябре прошлого года он возглавил службу безопасности своего отца.

До назначения на должность, в августе 2023 года, Кадыров-младший избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни после этого назвал своего сына «героем всех мусульман». Адама Кадырова также начали награждать различными орденами, в том числе он получил высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова.

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Чечня Ахмат Кадыров Рамзан Кадыров бои
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