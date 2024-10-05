Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Адама Кадырова — 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова — внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы российского региона. Об этом было объявлено во время турнира по ММА в Грозном АСА 180, прямой эфир вел «Матч ТВ».
«Рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента», — отметил ведущий во время вручения сертификата.
По его словам, Кадыров-младший установил «рекорд» в возрасте 16 лет и один день.
Адам Кадыров родился в 2007 году. В ноябре 2023 года он вступил в должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. С апреля этого года он также является куратором Российского университета спецназа.
До назначения на должность, в августе 2023 года, Кадыров-младший избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни после этого назвал своего сына «героем всех мусульман». Адама Кадырова также начали награждать различными орденами, в том числе он получил высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова
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