 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой на своей должности

Адама Кадырова — 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова — внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы российского региона. Об этом было объявлено во время турнира по ММА в Грозном АСА 180, прямой эфир вел «Матч ТВ».

«Рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента», — отметил ведущий во время вручения сертификата.

По его словам, Кадыров-младший установил «рекорд» в возрасте 16 лет и один день.

Адам Кадыров родился в 2007 году. В ноябре 2023 года он вступил в должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. С апреля этого года он также является куратором Российского университета спецназа.

Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни
Политика
Адам Кадыров

До назначения на должность, в августе 2023 года, Кадыров-младший избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни после этого назвал своего сына «героем всех мусульман». Адама Кадырова также начали награждать различными орденами, в том числе он получил высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Рамзан Кадыров Чечня служба безопасности Россия
Материалы по теме
Адам Кадыров опубликовал фото с Путиным
Политика
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни
Политика
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
В Одессе прозвучали взрывыПолитика, 01:57
Воронежский губернатор дважды за час сообщил об опасности атаки дроновПолитика, 01:47
В Белгородской области на предприятии начался пожар после детонации дронаПолитика, 01:42
Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов РоссииПолитика, 01:25
В Румынии близ границы с Украиной обнаружили обломки дронаПолитика, 01:24
Чиновник на Украине лег на кровать и погладил изъятые при обыске миллионыПолитика, 01:00
Замминистра обороны Польши заявил о «дырявом заборе» на восточной границеПолитика, 00:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столтенберг допустил членство Украины в НАТО без утраченных территорийПолитика, 00:23
В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантамиОбщество, 00:15
Рекорд Овечкина и юбилей Малкина. Что ждать от россиян в новом сезоне НХЛСпорт, 00:00
В Орехово-Зуево на пешеходном переходе сбили женщину с коляскойОбщество, 04 окт, 23:40
Орловский губернатор назвал регион «одновременно тылом и передним краем»Политика, 04 окт, 23:27
США нанесли удары по 15 объектам хуситовПолитика, 04 окт, 23:21
Третьего обвиняемого по новому делу Лерчек отправили под домашний арестОбщество, 04 окт, 23:10