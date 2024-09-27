На турнире в Чечне отменили бой раненого у офиса Wildberries бойца ММА

Боец из Ингушетии должен был провести бой в легком весе против Эривана Перейры. Поединок значился в расписании турнира АСА 180, который пройдет 4 октября в Грозном

Фото: ACA

Поединок с участием Абубакара Местоева на турнире АСА 180 в Грозном был отменен после того, как боец ММА пострадал в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы.

Ингушский боец должен был провести бой в легком весе против Эривана Перейры. Поединок значился в расписании турнира АСА 180, который пройдет 4 октября в Грозном.

Но на момент публикации материала исключен из расписания турнира.

В министерстве спорта Ингушетии 19 сентября сообщили «РИА Новости», что Местоев пострадал в результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-канала Mash, Местоев был сопровождающим бизнесмена Владислава Бакальчука, приехавшего, по его словам, «на мирные переговоры». Также, по информации Mash, среди сопровождающих был бывший боец АСА Умар Чичаев, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу и замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1».

Эскерхан Дадаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Мансур Исаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Магомед Исаев (Фото: Юлия Морозова / ТАСС) Сайфулаев А.А (Фото: moscowcourts / Telegram) Коноплев И.С. (Фото: moscowcourts / Telegram) Нурматов М.Х. (Фото: moscowcourts / Telegram) Канаев Р.М. (Фото: moscowcourts / Telegram) Ефремов А.В. (Фото: moscowcourts / Telegram) Мажиев М.Х. (Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram) Чичаев У.С. (Фото: moscowcourts / Telegram) Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р. (Фото: moscowcourts / Telegram) Виситаев З.А. (Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram) Сковородин М.А. (Фото: moscowcourts / Telegram) Дениев Л.М. (Фото: moscowcourts / Telegram) Висаригов А.З. (Фото: moscowcourts / Telegram) Умаев Д.А. (Фото: moscowcourts / Telegram)

Стрельба около офиса Wildberries в центре Москвы произошла 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор».

По данным представителей Wildberries, стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — мужа основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук. Сам он заявлял, что пришел на переговоры с РВБ — объединенной компанией Wildberries и Russ, но его супруга и компания это опровергли.

Вооруженному нападению в тот день также подвергся офис в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», нападавших вывела полиция, сообщили в РВБ. Бакальчука задержали 19 сентября после стрельбы, 20 сентября он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке». Всего было задержано около 30 человек. Более 10 из них были арестованы на 2 месяца, в том числе Чичаев.

СК сообщил, что во время вооруженного конфликта в офисе пострадали семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, еще двое скончались. Погибшие были охранниками офиса, уточнили в компании. Один из них ингушский боец ММА Ислам Эльмурзаев, который работал охранником в головном офисе Wildberries.

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Местоев — чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому карате. В ММА на счету Местоева 13 побед и 3 поражения.

Эльмурзаев выступал в Fight Nights под псевдонимом Ислам Цечоев. Последний бой провел в 2019 году на турнире Fight Nights Global 93, нокаутировав Гагаша Имамалиева в первом раунде. После завершил карьеру. На его счету в промоушене две победы и два поражения.