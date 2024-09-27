На турнире в Чечне отменили бой раненого у офиса Wildberries бойца ММА
Поединок с участием Абубакара Местоева на турнире АСА 180 в Грозном был отменен после того, как боец ММА пострадал в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы.
Ингушский боец должен был провести бой в легком весе против Эривана Перейры. Поединок значился в расписании турнира АСА 180, который пройдет 4 октября в Грозном.
Но на момент публикации материала исключен из расписания турнира.
В министерстве спорта Ингушетии 19 сентября сообщили «РИА Новости», что Местоев пострадал в результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии.
По данным телеграм-канала Mash, Местоев был сопровождающим бизнесмена Владислава Бакальчука, приехавшего, по его словам, «на мирные переговоры». Также, по информации Mash, среди сопровождающих был бывший боец АСА Умар Чичаев, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу и замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1».
Стрельба около офиса Wildberries в центре Москвы произошла 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор».
По данным представителей Wildberries, стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — мужа основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук. Сам он заявлял, что пришел на переговоры с РВБ — объединенной компанией Wildberries и Russ, но его супруга и компания это опровергли.
Вооруженному нападению в тот день также подвергся офис в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», нападавших вывела полиция, сообщили в РВБ. Бакальчука задержали 19 сентября после стрельбы, 20 сентября он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке». Всего было задержано около 30 человек. Более 10 из них были арестованы на 2 месяца, в том числе Чичаев.
СК сообщил, что во время вооруженного конфликта в офисе пострадали семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, еще двое скончались. Погибшие были охранниками офиса, уточнили в компании. Один из них ингушский боец ММА Ислам Эльмурзаев, который работал охранником в головном офисе Wildberries.
Местоев — чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому карате. В ММА на счету Местоева 13 побед и 3 поражения.
Эльмурзаев выступал в Fight Nights под псевдонимом Ислам Цечоев. Последний бой провел в 2019 году на турнире Fight Nights Global 93, нокаутировав Гагаша Имамалиева в первом раунде. После завершил карьеру. На его счету в промоушене две победы и два поражения.
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