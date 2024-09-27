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Объединение и развод в Wildberries ,  
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На турнире в Чечне отменили бой раненого у офиса Wildberries бойца ММА

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Боец из Ингушетии должен был провести бой в легком весе против Эривана Перейры. Поединок значился в расписании турнира АСА 180, который пройдет 4 октября в Грозном
Фото: ACA
Фото: ACA

Поединок с участием Абубакара Местоева на турнире АСА 180 в Грозном был отменен после того, как боец ММА пострадал в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы.

Ингушский боец должен был провести бой в легком весе против Эривана Перейры. Поединок значился в расписании турнира АСА 180, который пройдет 4 октября в Грозном.

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Но на момент публикации материала исключен из расписания турнира.

В министерстве спорта Ингушетии 19 сентября сообщили «РИА Новости», что Местоев пострадал в результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-канала Mash, Местоев был сопровождающим бизнесмена Владислава Бакальчука, приехавшего, по его словам, «на мирные переговоры». Также, по информации Mash, среди сопровождающих был бывший боец АСА Умар Чичаев, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу и замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1».

Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
Мансур Исаев
Магомед Исаев
Сайфулаев&nbsp;А.А
Коноплев&nbsp;И.С.
Нурматов&nbsp;М.Х.
Канаев&nbsp;Р.М.
Ефремов&nbsp;А.В.
Мажиев&nbsp;М.Х.
Чичаев&nbsp;У.С.
Чапанов А.И. и&nbsp;Кодзоев М.Р.
Виситаев&nbsp;З.А.
Сковородин&nbsp;М.А.
Дениев&nbsp;Л.М.
Висаригов&nbsp;А.З.
Умаев&nbsp;Д.А.
Эскерхан Дадаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Мансур Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Магомед Исаев
(Фото: Юлия Морозова / ТАСС)
Сайфулаев А.А
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Коноплев И.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Нурматов М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Канаев Р.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Ефремов А.В.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Мажиев М.Х.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Чичаев У.С.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Виситаев З.А.
(Фото: moscowcourts / Telegrammoscowcourts / Telegram)
Сковородин М.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Дениев Л.М.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Висаригов А.З.
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Умаев Д.А.
(Фото: moscowcourts / Telegram)

Стрельба около офиса Wildberries в центре Москвы произошла 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор».

По данным представителей Wildberries, стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — мужа основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук. Сам он заявлял, что пришел на переговоры с РВБ — объединенной компанией Wildberries и Russ, но его супруга и компания это опровергли.

Вооруженному нападению в тот день также подвергся офис в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», нападавших вывела полиция, сообщили в РВБ. Бакальчука задержали 19 сентября после стрельбы, 20 сентября он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке». Всего было задержано около 30 человек. Более 10 из них были арестованы на 2 месяца, в том числе Чичаев. 

СК сообщил, что во время вооруженного конфликта в офисе пострадали семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, еще двое скончались. Погибшие были охранниками офиса, уточнили в компании. Один из них ингушский боец ММА Ислам Эльмурзаев, который работал охранником в головном офисе Wildberries.

На турнире в Чечне отменили бой раненого у офиса Wildberries бойца ММА
Video

Местоев — чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому карате. В ММА на счету Местоева 13 побед и 3 поражения.

Эльмурзаев выступал в Fight Nights под псевдонимом Ислам Цечоев. Последний бой провел в 2019 году на турнире Fight Nights Global 93, нокаутировав Гагаша Имамалиева в первом раунде. После завершил карьеру. На его счету в промоушене две победы и два поражения.

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Руслан Алиев
Wildberries Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук MMA единоборства Чечня Ингушетия
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