Болельщики Турции использовали «волчье приветствие» перед 1/4 финала Евро

Во время исполнения гимна страны фанаты использовали жест, за который ранее УЕФА дисквалифицировал защитник сборной Турции

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Болельщики сборной Турции во время исполнения гимна страны перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против команды Нидерландов использовали «волчье приветствие», за ранее которое был дисквалифицирован защитник национальной команды Мерих Демирал.

Встреча проходит в Берлине. На игру также приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Демирал 2 июля оформил дубль в игре 1/8 финала с австрийцами (2:1), после чего показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные) — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). УЕФА за этого его дисквалифицировал на два матча. Эрдоган высказывал недовольство этим решением, МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу.

Перед матчем с Нидерландами берлинская полиция остановила шествие турецких болельщиков из-за этого жеста. «Во время шествия турецкие болельщики массово показывали «волчий салют». Поэтому экстренные службы остановили его и попросили фанатов воздержаться от демонстрации этого жеста. Фанатское шествие не является платформой для политических высказываний», — говорится в заявлении полиции в соцсети Х.