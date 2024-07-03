 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро

МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
УЕФА завел дисциплинарное дело на автора дубля в 1/8 финала Евро Мериха Демирала. В МИД Турции раскритиковали УЕФА за политически мотивированную реакцию на использование этого жеста
Мерих Демирал
Мерих Демирал (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press)

МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении защитника сборной Мериха Демирала из-за его жеста после гола в матче с Австрией на Евро-2024, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу, сообщает CNN Turk.

«Недопустимо, что УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении футболист сборной Мериха Демирала. <...> Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования спортивного мероприятия таким образом, который не направлен ни против кого», — говорится в сообщении МИД Турции.

УЕФА завел дело на автора дубля в 1/8 финала Евро за жест националистов
Спорт
Мерих Демирал

Инцидент произошел накануне в матче 1/8 финала Евро-2024 против команды Австрии (2:1). Демирал в этой игре сделал дубль, а после второго забитого гола показал т.н. волчье приветствие — поднял вверх мизинец и указательный палец, скрестив остальные, что напоминает голову волка. Это символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). В Австрии этот жест официально запрещен.

УЕФА ранее 3 июля сообщил, что было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента в связи с предполагаемым неподобающим поведением Демирала.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в соцсети Х призывала наказать футболиста. «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использование Евро-2024 как платформы для расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и проверит возможность санкций», — написала Фезер.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Турции по футболу Турция Германия
Материалы по теме
Австрийских фанатов уличили в скандировании расистских лозунгов на Евро
Спорт
Чем запомнились матчи 1/8 финала Евро-2024. Фотогалерея
Спорт
Сборная Турции впервые за 16 лет вышла в 1/4 финала Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Допущенный на Олимпиаду россиянин выиграл матч на Уимблдоне, уступая 0:2 Спорт, 17:58
Медведев бросил играть на тай-брейке в матче Уимблдона, перепутав счет Спорт, 17:57
Названо место проведения финала чемпионата мира по футболу в 2030 году Спорт, 17:56
Глава «Роскосмоса» ответил на вопрос, были ли американцы на Луне Политика, 17:56
В МВД предложили разрешить ФСБ и МИДу изымать паспорта Общество, 17:48
ЦБ незначительно понизил официальный курс доллара и повысил курс евро Инвестиции, 17:47
МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро Спорт, 17:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦИК объяснила новый порядок голосования заботой о деревьях Политика, 17:39
Греф сравнил льготную ипотеку с допингом и оценил ее вред для россиян Финансы, 17:32
В подмосковной Кубинке взорвалась чебуречная. Видео Общество, 17:18
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 17:17
Андрей Костин назвал лучший способ вложения ₽1 млн Инвестиции, 17:08
Врачи Совфеда помогли Клишасу, которому стало плохо из-за жары Общество, 17:04
Закон о строительстве частных домов по эскроу прошел второе чтение Недвижимость, 16:57