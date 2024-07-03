МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро
МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении защитника сборной Мериха Демирала из-за его жеста после гола в матче с Австрией на Евро-2024, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу, сообщает CNN Turk.
«Недопустимо, что УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении футболист сборной Мериха Демирала. <...> Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования спортивного мероприятия таким образом, который не направлен ни против кого», — говорится в сообщении МИД Турции.
Инцидент произошел накануне в матче 1/8 финала Евро-2024 против команды Австрии (2:1). Демирал в этой игре сделал дубль, а после второго забитого гола показал т.н. волчье приветствие — поднял вверх мизинец и указательный палец, скрестив остальные, что напоминает голову волка. Это символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). В Австрии этот жест официально запрещен.
УЕФА ранее 3 июля сообщил, что было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента в связи с предполагаемым неподобающим поведением Демирала.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер в соцсети Х призывала наказать футболиста. «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использование Евро-2024 как платформы для расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и проверит возможность санкций», — написала Фезер.