МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро-2024

МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро

УЕФА завел дисциплинарное дело на автора дубля в 1/8 финала Евро Мериха Демирала. В МИД Турции раскритиковали УЕФА за политически мотивированную реакцию на использование этого жеста

Мерих Демирал (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press)

МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении защитника сборной Мериха Демирала из-за его жеста после гола в матче с Австрией на Евро-2024, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу, сообщает CNN Turk.

«Недопустимо, что УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении футболист сборной Мериха Демирала. <...> Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования спортивного мероприятия таким образом, который не направлен ни против кого», — говорится в сообщении МИД Турции.

Инцидент произошел накануне в матче 1/8 финала Евро-2024 против команды Австрии (2:1). Демирал в этой игре сделал дубль, а после второго забитого гола показал т.н. волчье приветствие — поднял вверх мизинец и указательный палец, скрестив остальные, что напоминает голову волка. Это символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). В Австрии этот жест официально запрещен.

УЕФА ранее 3 июля сообщил, что было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента в связи с предполагаемым неподобающим поведением Демирала.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в соцсети Х призывала наказать футболиста. «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использование Евро-2024 как платформы для расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и проверит возможность санкций», — написала Фезер.