Эрдоган возмутился дисквалификацией игрока Турции за жест националистов

Эрдоган заявил, почему французам разрешили нанести на футболки петуха, а футболисту Турции нельзя демонстрировать «волчий жест»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство решением УЕФА дисквалифицировать на два матча Евро-2024 защитника сборной Турции Мериха Демирала за националистический жест после гола в матче 1/8 финала с Австрией. Эрдогана цитирует издание Sabah.

«Кто-нибудь сказал, что у немцев на футболках орел? Кто-нибудь встанет и скажет: «У французов на майке петух, почему ты носишь петуха?», — сказал Эрдоган. — В связи с этим наш МИД вызвал своих должностных лиц, и соответствующие шаги были предприняты. Надеюсь, все дело в субботе (6 июля пройдет матч 1/4 финала с Нидерландами — «РБК Спорт»). Покинем поле с победой и перейдем к следующему раунду».

Также Эрдоган подтвердил, что планирует посетить матч с Нидерландами, который пройдет в Берлине. «Если не произойдет чего-то экстраординарного, мы решили пойти на матч», — сказал он.

Демирал оформил дубль и принес команде победу над австрийцами в 1/8 финала Евро (2:1). После второго гола он показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии, этот жест запрещен.

Эта история вызвала дипломатический скандал. В МИД Турции был вызван посол ФРГ после критики властей Германии в адрес футболиста и начала расследования со стороны УЕФА. В Турции назвали недопустимым дисциплинарное расследование. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции в связи с поведением турецкого футболиста.

Турция впервые с 2008 года вышла в плей-офф Евро. В четвертьфинале 6 июля в Берлине сыграет с Нидерландами. Матч планирует посетить президент Турции Реджеп Эрдоган.