 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Эрдоган возмутился дисквалификацией игрока Турции за жест националистов

Эрдоган возмутился петухом на футболке Франции после отстранения игрока Турции
Сюжет
Евро-2024
Эрдоган заявил, почему французам разрешили нанести на футболки петуха, а футболисту Турции нельзя демонстрировать «волчий жест»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство решением УЕФА дисквалифицировать на два матча Евро-2024 защитника сборной Турции Мериха Демирала за националистический жест после гола в матче 1/8 финала с Австрией. Эрдогана цитирует издание Sabah.

«Кто-нибудь сказал, что у немцев на футболках орел? Кто-нибудь встанет и скажет: «У французов на майке петух, почему ты носишь петуха?», — сказал Эрдоган. — В связи с этим наш МИД вызвал своих должностных лиц, и соответствующие шаги были предприняты. Надеюсь, все дело в субботе (6 июля пройдет матч 1/4 финала с Нидерландами — «РБК Спорт»). Покинем поле с победой и перейдем к следующему раунду».

Также Эрдоган подтвердил, что планирует посетить матч с Нидерландами, который пройдет в Берлине. «Если не произойдет чего-то экстраординарного, мы решили пойти на матч», — сказал он.

УЕФА подтвердил дисквалификацию турка на Евро за «волчье приветствие»
Спорт
Мерих Демирал

Демирал оформил дубль и принес команде победу над австрийцами в 1/8 финала Евро (2:1). После второго гола он показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии, этот жест запрещен.

Эта история вызвала дипломатический скандал. В МИД Турции был вызван посол ФРГ после критики властей Германии в адрес футболиста и начала расследования со стороны УЕФА. В Турции назвали недопустимым дисциплинарное расследование. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции в связи с поведением турецкого футболиста.

Турция впервые с 2008 года вышла в плей-офф Евро. В четвертьфинале 6 июля в Берлине сыграет с Нидерландами. Матч планирует посетить президент Турции Реджеп Эрдоган.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Реджеп Тайип Эрдоган сборная Турции по футболу УЕФА
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
УЕФА наказал лидера сборной Англии за непристойный жест на Евро
Спорт
Слезы Роналду и испанский тренд. Эксперты разобрали матчи Евро
Спорт
Bild узнала о дисквалификации турка на Евро за «волчье приветствие»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В Курской области глава района погиб при заготовке дров для спецоперации Общество, 17:28
ЦБ повысил официальный курс доллара и евро Инвестиции, 17:25
Россиянка проиграла дочери американского миллиардера на Уимблдоне Спорт, 17:25
Путин заявил о готовности России к обсуждению урегулирования на Украине Политика, 17:25
Орбан оценил близость позиций Москвы и Киева в вопросе достижения мира Политика, 17:24
В МИД Украины заявили, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву Политика, 17:23
Полиция арестовала экс-охранника семьи Шумахера за шантаж Спорт, 17:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
УЕФА наказал турка за националистический жест. Что происходит на Евро Спорт, 17:20
В Госдуму внесли проект о легализации земель СНТ около сельских поселений Недвижимость, 17:15
Орбан назвал борьбу за мир главной целью председательства Венгрии в ЕС Политика, 17:15
Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу Политика, 17:13
Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину Политика, 17:12
Путин связал нежелание Украины прекращать огонь с выборами Политика, 17:10
ЗАЭС сообщила о вводе ограничений на подачу электричества в Энергодаре Экономика, 17:03