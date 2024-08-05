Боксерша Аминева бросила вызов провалившей гендерный тест Хелиф

Российская спортсменка предложила Иман Хелиф провести вторую встречу на ринге, желая «ответить за всех девчонок»

Азалия Аминева (Фото: Федерация бокса России)

Член российской сборной по боксу Азалия Аминева предложила вновь провести бой с Иман Хелиф, боксершей из Алжира, которая в 2023 году провалила гендерный тест, но была допущена к участию в Олимпиаде в Париже. Видеообращение с переводом на английский Аминева опубликовала в соцсетях.

Боксерша из России встречалась с Хелиф на чемпионате мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева отправила в нокдаун соперницу, но все равно уступила ей в поединке 1/8 финала. В видео россиянка заявила, что готова еще раз «отправить на настил» алжирку.

«Привет, Иман Хелиф. Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Ты помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — сказала Азалия Аминева.

«Я готова ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — обратилась к Хелиф Аминева (Фото: Скриншот из видео Азалии Аминевой)

По словам 21-летней боксерши, она готова к поединку «в любой день, в любом месте, кроме 8 августа» — на эту дату у Аминевой назначен дебютный бой на профессиональном ринге. «Жду ответ. Время пошло!» — подписала видео спортсменка. Ранее Аминева раскритиковала присутствие бывшей соперницы на Олимпийских играх в Париже. Она заявила «РБК Спорт», что считает решение МОК «недопустимым мошенничеством».

Хелиф в 2023 году была дисквалифицирована с чемпионата мира IBA (Международной ассоциации бокса, ныне лишенной международного признания) после результатов гендерного теста, результаты которого официально не раскрывались, но по данным Insidethegames, в крови спортсменки выявили высокое содержание тестостерона. Тогда же глава IBA Умар Кремлев сообщил, что у нескольких боксерш обнаружили XY-хромосомы.

Иштван Ковач, бывший генсек IBA, заявил, что Хелиф — «мужчина с биологической точки зрения». Ранее она участвовала в нескольких чемпионатах мира под эгидой IBA, и о вопросах к ней ничего не сообщалось.

25-летняя Иман Хелиф выступила на Олимпийских играх в Токио и является серебряным призером чемпионата мира по боксу 2022 года. В Париже в 1/8 финала алжирка встретилась с итальянкой Анджелой Карини, однако Карини на 46-й секунде боя отказалась продолжать поединок, назвав его несправедливым. На следующий день после поражения спортсменка из Италии завершила карьеру.

Хелиф вышла в полуфинал весовой категории до 66 кг и обеспечила себе как минимум бронзу XXXIII летних Олимпийских игр.