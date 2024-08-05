Боксерша Аминева бросила вызов провалившей гендерный тест Хелиф
Член российской сборной по боксу Азалия Аминева предложила вновь провести бой с Иман Хелиф, боксершей из Алжира, которая в 2023 году провалила гендерный тест, но была допущена к участию в Олимпиаде в Париже. Видеообращение с переводом на английский Аминева опубликовала в соцсетях.
Боксерша из России встречалась с Хелиф на чемпионате мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева отправила в нокдаун соперницу, но все равно уступила ей в поединке 1/8 финала. В видео россиянка заявила, что готова еще раз «отправить на настил» алжирку.
«Привет, Иман Хелиф. Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Ты помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — сказала Азалия Аминева.
По словам 21-летней боксерши, она готова к поединку «в любой день, в любом месте, кроме 8 августа» — на эту дату у Аминевой назначен дебютный бой на профессиональном ринге. «Жду ответ. Время пошло!» — подписала видео спортсменка. Ранее Аминева раскритиковала присутствие бывшей соперницы на Олимпийских играх в Париже. Она заявила «РБК Спорт», что считает решение МОК «недопустимым мошенничеством».
Хелиф в 2023 году была дисквалифицирована с чемпионата мира IBA (Международной ассоциации бокса, ныне лишенной международного признания) после результатов гендерного теста, результаты которого официально не раскрывались, но по данным Insidethegames, в крови спортсменки выявили высокое содержание тестостерона. Тогда же глава IBA Умар Кремлев сообщил, что у нескольких боксерш обнаружили XY-хромосомы.
Иштван Ковач, бывший генсек IBA, заявил, что Хелиф — «мужчина с биологической точки зрения». Ранее она участвовала в нескольких чемпионатах мира под эгидой IBA, и о вопросах к ней ничего не сообщалось.
25-летняя Иман Хелиф выступила на Олимпийских играх в Токио и является серебряным призером чемпионата мира по боксу 2022 года. В Париже в 1/8 финала алжирка встретилась с итальянкой Анджелой Карини, однако Карини на 46-й секунде боя отказалась продолжать поединок, назвав его несправедливым. На следующий день после поражения спортсменка из Италии завершила карьеру.
Хелиф вышла в полуфинал весовой категории до 66 кг и обеспечила себе как минимум бронзу XXXIII летних Олимпийских игр.
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram