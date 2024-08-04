В WBO назвали боксершу Хелиф биологическим мужчиной

Бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач заявил, что о проблемах с определением гендерной принадлежности боксерши Иман Хелиф стало известно еще в 2022 году

Иман Хелиф (Фото: Reuters)

Тесты Международной ассоциации бокса (IBA) в 2022-м году определили Иман Хелиф как биологического мужчину. Об этом Magyar Nemzet рассказал вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач.

«Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелифа, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман — мужчина с биологической точки зрения», — заявил Ковач.

По словам Ковача, о проблемах с определением гендерной принадлежности Хелиф стало известно еще в 2022 году. «В общей сложности IBA вынесла соответствующий вердикт еще по четырем боксерам», — добавил он.

Ковач отметил, что лично сообщил об этом в МОК, но, «как бы это невероятно ни было, они не ответили по сей день».

Допуск до олимпийского турнира по боксу Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, вызвал широкое обсуждение в среде спортивной общественности.

Глава IBA (ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщал, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

Обе боксерши дошли до полуфиналов в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно, обеспечив себе медали Олимпиады в Париже.