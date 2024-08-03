Провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль Олимпиады
Алжирка Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде разгорелся гендерный скандал, вышла в полуфинал в весовой категории до 66 кг и гарантировала себе бронзу Игр — первую для ее страны медаль в Париже.
В четвертьфинале Хелиф победила венгерку Анну Луку Хамори единогласным решением судей.
Хамори перед боем называла поединок нечестным и поделилась в соцсетях картинкой с женщиной-боксером на ринге против чудовища с рогами, пишет Daily Mail. Но после боя венгерка обняла соперницу.
Хелиф после поединка закричала на родном языке: «Я хочу сказать всему миру, что я женщина, и я останусь женщиной».
В полуфинале алжирка встретится с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.
Хелиф была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.
За Хелиф в субботу заступился глава МОК Томас Бах.
Соперница Хелиф по первому бою, который продолжался всего 46 секунд, итальянка Анджелы Карини завершила карьеру.
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