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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль Олимпиады

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф гарантировала себе медаль Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Алжирка Хелиф победила решением судей венгерку Хамори и вышла в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзу Олимпиады
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Алжирка Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде разгорелся гендерный скандал, вышла в полуфинал в весовой категории до 66 кг и гарантировала себе бронзу Игр — первую для ее страны медаль в Париже.

В четвертьфинале Хелиф победила венгерку Анну Луку Хамори единогласным решением судей.

Хамори перед боем называла поединок нечестным и поделилась в соцсетях картинкой с женщиной-боксером на ринге против чудовища с рогами, пишет Daily Mail. Но после боя венгерка обняла соперницу.

Хелиф после поединка закричала на родном языке: «Я хочу сказать всему миру, что я женщина, и я останусь женщиной».

В полуфинале алжирка встретится с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

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Хелиф была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

За Хелиф в субботу заступился глава МОК Томас Бах.

Соперница Хелиф по первому бою, который продолжался всего 46 секунд, итальянка Анджелы Карини завершила карьеру.

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бокс Иман Хелиф Олимпиада-2024
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