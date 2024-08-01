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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российская боксерша осудила МОК за допуск трансгендеров к Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Азалия Аминева назвала недопустимыми попытки мошенничества в спорте
Женский турнир по боксу на ОИ-2024
Женский турнир по боксу на ОИ-2024 (Фото: Richard Pelham / Stringer / Getty Images)

Член российской сборной по боксу Азалия Аминева раскритиковала присутствие бывшей соперницы, алжирского трансгендера Иман Хелиф, на Олимпийских играх в Париже. Она заявила «РБК Спорт», что считает это недопустимым мошенничеством.

«К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попытки обойти действующие правила допуска. <…> Жаль, что МОК при этом не прислушивается к здравому смыслу. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы», — заявила Азалия Аминева.

25-летняя Иман Хелиф выступила на Олимпийских играх в Токио и является серебряным призером чемпионата мира по боксу 2022 года. В 1/8 ЧМ-2023 она обыграла Аминеву. Накануне финала Хелиф отстранили из-за высокого уровня тестостерона в крови.

«Я уже практически не вспоминаю тот поединок, моя карьера развивается. Но помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Благодаря IBA (Международная ассоциация бокса, ныне лишена международного признания) и гендерным тестам ее вовремя остановили», — отмечает Азалия Аминева.

Тогда же от участия в чемпионате мира по боксу отстранили и Линь Юйтин из Тайбэя. Спортсменка наряду с Хелиф провалила гендерный тест. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы, сообщал глава IBA Умар Кремлев.

На мировом первенстве Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Однако МОК признал боксерш женщинами и разрешил им участвовать в летней Олимпиаде в Париже: «В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», — заявил представитель МОК Марк Адамс.

1 августа на Олимпиаде Иман Хелиф в 1/8 финала проведет бой с итальянкой Анджелой Карини.

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Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 бокс трансгендеры МОК
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