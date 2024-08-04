В МОК назвали нелегитимными гендерные тесты боксерш в IBA

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс отметил, что в процессе взятия гендерного теста боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня была масса нарушений

Иман Хелиф (Фото: Reuters)

Гендерные тесты Международной ассоциации бокса (IBA) в отношении боксерш алжирки Иман Хелиф и представительницы из Тайваня Линь Юйтин не были легитимными. Об этом заявил журналистам директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс, слова которого цитирует РИА.

«Главное — эти тесты не были легитимными. Письмо от IBA действительно было, могу подтвердить, но процесс тестов не был легитимным. Интимные детали атлетов обсуждать не буду, это позорно — выпускать в информационное поле такие вещи. Даже тот способ, которым этот материал был доведен до сведения, противоречит любой этике. Правозащитные организации подтвердят, что это нарушение прав этих женщин», — сказал Адамс.

По словам Адамса, в процессе взятия теста была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

«Нарушений так много, что невозможно воспринимать это. Это не значит, что в будущем не будет каких-то процессов, мы сейчас это не обсуждаем. Но процедура этих тестов и степень доверия к нынешнему IBA не дают нам возможности доверять этим тестам или методу, которым они были проведены», — добавил он.

Допуск до олимпийского турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, вызвал широкое обсуждение спортивной общественности. Обе боксерши дошли до полуфиналов в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно, обеспечив себе медали Олимпиады в Париже.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля 11 августа.