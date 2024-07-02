Сборная Турции победила Австрию и впервые за 16 лет вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Турции впервые за 16 лет вышла в 1/4 финала Евро

В 1/8 финала турки победили команду Австрии со счетом 2:1. Последний раз так далеко на чемпионате Европы Турция доходила на Евро-2008, где проиграла в полуфинале

Фото: Stu Forster / Getty Images

Сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Лейпциге.

Уже на 57-й секунде сборная Турции вышла вперед. После розыгрыша углового отличился Мерих Демирал, забив самый быстрый гол в истории плей-офф Евро.

Во втором тайме команды забили еще два гола после розыгрыша угловых. Отличились Демирал (59-я минута) и австриец Михаэль Грегорич (66).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В 1/4 финала Турция сыграет против Нидерландов, которые разгромили Румынию со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля в Берлине. В других матчах 1/4 финала встретятся Испания — Германия, Португалия — Франция и Англия — Швейцария.

Примечательно, что сборной Турции теперь принадлежат рекорды по самым быстрым голам и в плей-офф Евро, и в плей-офф ЧМ — Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 (матч за третье место) на 11-й секунде.

Турция стала лишь второй сборной в истории с двумя игроками до 20 лет в старте в плей-офф на Евро, сообщает Opta. За Турцию сыграли 19-летние Арда Гюлер и Кенан Йылдыз. Первой была сборная Венгрии в 1964 году против Дании (Ференц Бене и Золтан Варга).

Австрийцы под руководством экс-менеджера московского «Локомотива» Ральфа Рангника вышли в плей-офф крупного турнира в четвертый раз в истории. Ранее они доходили до этого этапа на чемпионатах мира 1934 и 1954 годов и на Евро-2020, проиграв Италии со счетом 1:2 в 1/8 финала.

Турция третий раз вышла в плей-офф на Евро. В 2000 году команда дошла до 1/4 финала, в 2008-м — до полуфинала.