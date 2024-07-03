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УЕФА завел дело на автора дубля в 1/8 финала Евро за жест националистов

УЕФА завел дело на автора дубля в 1/8 финала Евро Демирала за жест националистов
Футболист сборной Турции Мерих Демирал показал такой жест после забитого гола в матче 1/8 финала Евро-2024 против команды Австрии
Мерих Демирал
Мерих Демирал (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

УЕФА назначил инспектора по этике, который будет расследовать дело в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала. Об этом сообщается на сайте организации.

«Было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента УЕФА в связи с предполагаемым неподобающим поведением игрока сборной Турции Мериха Демирала», — говорится в сообщении.

Этот инцидент произошел накануне в матче 1/8 финала Евро-2024 против команды Австрии (2:1). Демирал в этой игре сделал дубль, а после второго забитого гола показал т.н. волчье приветствие — поднял вверх мизинец и указательный палец, скрестив остальные, что напоминает голову волка. Это символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). В Австрии этот жест официально запрещен.

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Демирал прокомментировал после игры свой жест. «То, как я это праздновал, связано с моей турецкой идентичностью. Я видел на стадионе людей, которые тоже делали этот жест. Надеюсь, у меня будет больше возможностей сделать этот жест. Никакого скрытого сообщения нет. Я просто хотел показать, насколько я счастлив», — цитирует футболиста Bild.

Также он выложил в своем аккаунте в соцсети Х фото, где он празднует забитый гол с этим жестом, которое подписано: «Я счастлив быть турком».

Турецкая молодежная организация «Серые волки» была создана в конце 1960-х под патронажем ультраправой Партии националистического движения. Члены организации в разное время обвинялись в ряде политических убийств и терактов, а также в покушении на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Турции по футболу УЕФА
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