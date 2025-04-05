Малоизвестные факты об Александре Овечкине

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Интересные факты об Овечкине — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ. «РБК Спорт» собрал главные факты об Александре Овечкине.

Взял 8-й номер в честь матери

В «Динамо» Овечкин играл под 32-м номером. В «Вашингтоне» же взял восьмерку, поскольку под этим номером его мама Татьяна Овечкина завоевала олимпийское золото в составе сборной СССР по баскетболу.

Брат Овечкина работал в НБА

Михаил Овечкин-младший пошел по стопам матери — в баскетбол. Он является тренером. И одно время работал в команде женской НБА «Вашингтон Мистикс».

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Копирует Гретцки

Несколько лет назад Овечкин засыпал Уэйна Гретцки вопросами за ужином в Лос-Анджелесе. После Гретцки послал Овечкину клюшку, которой он забил свой 762-й гол. «Алексу. Мне нравится смотреть, как ты играешь», — написал Гретцки.

С тех пор Овечкин ставил дату и подписывал каждую клюшку, которой забивал голы, копируя Гретцки, который часто присылает Овечкину сообщения с поддержкой и советами по поводу его игры.

Суеверия

Овечкин, как и многие спортсмены, имеет свои суеверия. Одним из самых известных ритуалов форварда — разговор со своими клюшками перед игрой.

Одноклубники Овечкина Гарнет Хэтэуэй и Сонни Милано в январе 2023 года рассказали Washington Hockey Now о необычном ритуале россиянина перед матчами. В подтрибунном помещении перед выходом на лед форвард подшучивает над другими игроками, преобразовывая их имена и фамилии в названия блюд.

«После матча мы все пойдем в «Кафе Милано», чтобы выпить рюмку Марррртини [отсылка к имени Мартина Фехервари], а потом поедим... Миланьезе [отсылка к имени Сонни Милано]», — говорит Овечкин. После этого хоккеисты обмениваются рукопожатиями.

Хэтэуэй отмечает, что это поддерживает командный дух. «Я просто киваю и улыбаюсь. Я не совсем понимаю, что он говорит, но, что бы там ни было, это работает», — добавляет Милано.

Сэкономил $8 млн на отказе

Овечкин в октябре 2024-го года стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ. Капитан «Вашингтона» с учетом сезона 2024/25 заработал за карьеру $149,2 млн.

Стоит отметить, что в январе 2008 года Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» на 13 лет на сумму $124 млн, став первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн.

При этом все соглашения после контракта новичка Овечкин подписал без участия агента. Он напрямую вел переговоры, благодаря чему сэкономил порядка $8 млн.

Он единственный игрок в истории НХЛ, забивший более 50 голов за сезон до достижения 21 года и после достижения 35 лет. Кроме того, Овечкин стал первым игроком «Кэпиталз», который забил две шайбы в своем дебютном матче в НХЛ.

Любовь к пиву и чипсам

Несмотря на необходимость соблюдать строгую диету профессионального спортсмена, Овечкин рассказывал в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова, что любит светлое пиво. «После хоккея ты, уставший, пара бокалов вина или пара бокалов пива — нормальное явление. <...> Мне вот, допустим, нравится пиво. Я люблю пиво пить. Все хоккеисты любят пить пиво. <...> Оно придает тебе расслабленности, снимает напряжение. Мне нравится вкус пива. Определенно мне нравится светлое пиво. Иногда можно Guinness выпить спокойно. Но когда начинаются тренировки, от пива надо отказываться. <...> Во время предсезонки, когда ты тренируешься, входишь в форму, пытаешься сбросить лишние килограммы веса, которые ты набрал в отпуске, пытаешься себя ограничить в еде и выпивке. <...> Чуть-чуть. Два бокала пива — это нормально», — сказал Александр Овечкин.

Капитан команды подчеркнул, что не представляет хоккеистов, которые вообще не пьют алкоголь. «Я себе просто не представляю такого человека, который говорит, что не пьет, завязал. На определенное время можно сделать паузу, но после игры две-три баночки пива — с удовольствием. Это даже, наоборот, полезно. У нас в «Вашингтоне», если зайти в тренерскую, стоит холодильник, там лежит пиво. Это нормально», — добавил Овечкин.

Когда экс-одноклубник Брукс Лайх опубликовал в социальной сети фото овощей из которых он собирался сделать смузи, Овечкин предложил ему добавить в смузи пиво и русскую водку.

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Лоенсис и другие руководители клуба признавались, что при знакомстве с Овечкиным, его здоровый аппетит сразу бросился в глаза. Известно, что перед матчем он может съесть упаковку чипсов или сандвич Subway и запить все колой. Также он без ума от пиццы. Но зачастую предматчевый прием пищи состоит из курицы и пармезана из итальянской сети ресторанов Mamma Lucia.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин восхищается способностью Овечкина получать удовольствие, есть то, что он хочет, и отказываться от интенсивных тренировок, которые требуются большинству профессиональных спортсменов. «Его тело потрясающее. Люди все время говорят о его весе, но ему все равно», — говорит Малкин.

Пользуется Uber и ходит в спортбар

Руководители «Вашингтнона» не раз отмечали, что Овечкин с первых дней знакомства был «своим в доску». Фанатам спорта в Вашингтоне нравится, что в жизни Овечкин не ведет себя как суперзвезда.

Для поездок по городу предпочитает использовать Uber. Нередко его замечают в спортбаре Hyde's Social в Арлингтоне. Также он не чурается ездить в продуктовые магазины, где катает своих детей в тележке.

А во время недавней поездки с друзьями на матч клуба NFL «Вашингтон Коммандерс» не стал звонить владельцам клуба для предоставления вип-мест и парковки. Он припарковался на самой дальней парковке. А на стадион пробирался сквозь толпу, надев солнцезащитные очки и шляпу. Однако болельщики сразу же узнали главную спортивную звезду города, в связи с чем вокруг него возник ажиотаж.

При этом Овечкина также можно встретить на других общественных мероприятиях, к примеру, на шоу edm-музыки, где он вышел на сцену во время выступления дуэта Lost Kings.

Но Овечкин также посещает и элитные заведения. В частности, он ходит в семьей в Cafe Milano в Джорджтауне, которое популярно у элиты политического истеблишмента. Овечкин пишет главному метрдотелю ресторана время приезда. Затем персонал быстро готовит обычное блюдо: жареные кальмары, буррату, пасту болоньезе, бранзино и ведерко с холодным итальянским пивом Peroni.

Хобби вне хоккея

Среди увлечений Овечкина — коллекционирование клюшек с автографами бывших и действующих игроков НХЛ, например Марио Лемье, Сидни Кросби, Здено Хара.

«Это просто для истории, для воспоминаний. Мои дети любят хоккей, и, когда они вырастут, они лучше поймут, кто я, и поделятся этими воспоминаниями со своими друзьями и семьей. Это довольно круто. У меня есть клюшка Кросби, которой он играл в первом сезоне в лиге, такие же клюшки Макдэвида, Маккиннона — всех этих лучших игроков», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Также российский хоккеист поделился тем, как получил клюшку легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки. «Он сказал: «Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли, я подарю ее тебе. Так что, когда я выиграл Кубок, то спросил его: «Ну и где моя клюшка?» — добавил форвард «Вашингтона».

В свободное время любит играть в компьютерные игры, в основном в Counter-Strike и Dota. «Я раньше играл в CS, но сейчас мне больше нравится CoD: Warzone. Времени у меня очень много на это в поездках. Дома у меня дети, жена, быт. Если есть возможность побыть и поиграть с детьми, то я лучше это сделаю. <…>. У нас есть в команде ребята, которые тоже играют в Warzone. Мы вчетвером или впятером играем», — заявлял он.

Астероид и автобус в честь Овечкина

В марте 2009-го года российским астрономом Леонидом Елениным был открыт астероид. В 2014-м году астроном сообщил, что назвал его в честь Овечкина. Астероид получил официальное название 257261 Ovechkin.

«Поздравляю Александра Овечкина с прошедшим днем рождения, — написал в сентябре 2014-го года астроном на своей странице в социальной сети Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). — Теперь в Солнечной системе летает его астероид, открытый мною 31 марта 2009 года».

В апреле 2015-гго года в Вашингтоне появился двухэтажный автобус в честь российского хоккеиста. Передняя часть автобуса была украшена фотографией, именем и фамилией Овечкина, а на втором этаже есть его именное сиденье. Сам хоккеист принял участие в презентации транспортного средства.

Ездил на Рождество к Трампу

Дональд Трамп во время первого срока президента США (2017–2021) пригласил Овечкина на Рождество к себе на виллу.

«Там были его друзья, знакомые, многолетние члены клуба при его резиденции. Но все равно их стол с женой Меланией и его семьей был отгорожен от остальных», — рассказала супруга хоккеиста Анастасия сообщила в интервью «Спорт-Экспрессу»

«В какой-то момент к нам подошел старший сын президента и попросил нас к нему подойти — единственных из всех гостей, — добавила она. — Подвел нас к нему — и Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой. О чем общались мужчины, сказать не могу, я же просто сказала Мелании спасибо за приглашение. У нас осталась фотография с той встречи».

Супруга капитана «Вашингтона» отметила, что Овечкин знаком с Трампом лично. «Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них хорошие отношения», — рассказала Анастасия Овечкина

Жена хоккеиста рассказала, что Трамп пригласил их на рождество во время первого президентского срока.

Восковая фигура мадам Тюссо

Овечкин стал вторым после легендарного Уэйна Гретцки хоккеистом, чья статуя изготовлена для Музея восковых фигур мадам Тюссо. Восковая копия спортсмена стоит в музее по соседству с фигурами Арнольда Шварценеггера и Адольфа Гитлера.

Овечкин заявил, что фигура полностью похожа на него. «Я думаю, что похожа она на 100 процентов. Я, только не живой, но похож, как будто живой. Я думаю, что люди будут приходить и говорить: «Да, похож». Менять ничего не надо, только вот шрам надо вот здесь добавить и все».

Инвестиции Овечкина

Овечкин в 2018-м году стал инвестором американской сети Papa John’s в России. Какую конкретно сумму Овечкин инвестировал в компанию и какую долю получил, он не раскрывал. Также Овечкин владеет несколькими точками франшизы в Вашингтоне.

При этом сотрудничество между Papa John’s и хоккеистом было налажено давно. В 2016 году россиянин снялся в англоязычной рекламе Papa John’s, а в 2017 году нападающий клуба НХЛ стал лицом бренда в России.

Запустил собственную линию одежды под брендом Ovi. Хотя подробности об успехе этого бизнеса не широко известны, это указывает на его интерес к предпринимательству.

В 2023 году Овечкин совместно с компанией Zasport выпустил собственную линию одежды под названием OVIGR8. В названии линейки объединены два прозвища легенды НХЛ — «Ови» и «Великая восьмерка» (The Great Eight). В капсулу вошли футболки, спортивные брюки, худи, свитшоты, утепленные жилеты, бейсболки для взрослых и детей.

В 2021 году Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».