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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Жена Овечкина рассказала о поездке на Рождество на виллу Трампа

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Анастасия Овечкина сообщила, что у Овечкина и Трампа хорошие отношения
Александр Овечкин на приеме &quot;Вашингтона&quot; у Дональда Трампа
Александр Овечкин на приеме "Вашингтона" у Дональда Трампа (Фото: Getty Images)

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом супруга хоккеиста Анастасия сообщила в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Саша знаком с Трампом лично. Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них хорошие отношения», — отметила супруга капитана «Вашингтона».

Анастасия Овечкина рассказала, что Трамп пригласил их на рождество во время первого президентского срока (2017–2021 годы).

«Там были его друзья, знакомые, многолетние члены клуба при его резиденции. Но все равно их стол с женой Меланией и его семьей был отгорожен от остальных», — сообщила Овечкина.

«В какой-то момент к нам подошел старший сын президента и попросил нас к нему подойти — единственных из всех гостей, — отметила она. — Подвел нас к нему — и Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой. О чем общались мужчины, сказать не могу, я же просто сказала Мелании спасибо за приглашение. У нас осталась фотография с той встречи».

В январе Трамп, выступая с речью на домашней арене «Вашингтона» в рамках Make America Great Again Victory Rally, отметил успехи клуба НХЛ и назвал Овечкина великим игроком.

«Вашингтон» в 2018 году впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. «Кэпиталз» с Овечкиным стали одной из немногочисленных команд, посетивших Белый дом в рамках традиционного приема чемпионов ведущих североамериканских спортивных лиг — большинство клубов отказались от этого в знак протеста против политики Трампа. В связи с этим Трамп отказался приглашать чемпионов ряда лиг, в числе которых НБА.

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Александр Овечкин Дональд Трамп НХЛ Вашингтон Кэпиталз россияне в НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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