Как Овечкин повторил рекорд Гретцки. Фоторепортаж

Александр Овечкин повторил один из величайших рекордов НХЛ. Он догнал Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэхокс» отметился дублем и достиг отметки в 894 гола, повторив рекорд УэйнаГретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Хотя Овечкин 1,5 месяца не забрасывал более одной шайбы за игру, эксперты были уверены, что именно в этом матче капитан «Вашингтона» сделает это и достигнет рекорда Гретцки.

«Чикаго» борется с «Сан-Хосе Шаркс» за звание худшей команды лиги, тогда как «Вашингтон» — за победу в регулярном чемпионате с «Виннипег Джетс». К тому же «Вашингтон» играл дома, а «Чикаго» в последних пяти играх лишь раз пропустил меньше четырех шайб.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Согласно опросу The Athletic, голкиперы НХЛ очень не хотят, чтобы Овечкин забросил рекордную шайбу в их ворота. Поэтому игроки «Чикаго» плотно играли с Овечкиным, несмотря на то, что потеряли турнирную мотивацию.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Но именно Овечкин открыл счет, отличившись на четвертой минуте матча.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Этой шайбой Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в первых периодах (242) и обновил рекорд НХЛ по сезонам с 40+ голами (14).

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Историческую шайбу Овечкин забросил на восьмой минуте третьего периода — 4:3.

Россиянин повторил рекорд фирменным броском в одно касание с левого круга вбрасывания. Эта зона в НХЛ именуется «офисом Овечкина» из-за большого количества голов россиянина.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Для достижения отметки в 894 гола Овечкину потребовалось на одну игру меньше, чем Уэйну Гретцки. А именно 1486 матчей.

Примечательно, что Гретцки забил свою рекордную шайбу в ворота первому тренеру Овечкина в «Вашингтоне» Глену Хэнлону.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

После матча вся команда, включая вратаря, кинулась в сторону Овечкина, чтобы поздравить своего капитана.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

В связи с повторением рекорда матч был приостановлен.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Овечкин проехал круг по площадке во время оваций.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Игра завершилась со счетом 5:3. В результате Овечкин своим фирменным броском не только повторил рекорд Гретцки, но и побил рекорд НХЛ по победным голам, который принадлежал Яромиру Ягру. На данный момент на счету россиянина 136 победных голов.

После матча вратарь «Чикаго» Спенсер Найт поздравил россиянина с достижением.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Овечкин после игры получил историческую шайбу. Еще пять лет назад никто из экспертов и представить не мог, что снайперский рекорд Гретцки будет побит.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Гретцки и Овечкин также провели совместную пресс-конференцию. Канадец пошутил, что Овечкину еще рано радоваться, поскольку рекорд до сих пор у него.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести шесть игр. Следующий матч состоится 6 апреля (начало — 19:30 мск). В соперниках будет «Нью-Йорк Айлендерс»