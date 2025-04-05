Как Овечкин повторил рекорд Гретцки. Фоторепортаж
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэхокс» отметился дублем и достиг отметки в 894 гола, повторив рекорд УэйнаГретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах.
Хотя Овечкин 1,5 месяца не забрасывал более одной шайбы за игру, эксперты были уверены, что именно в этом матче капитан «Вашингтона» сделает это и достигнет рекорда Гретцки.
«Чикаго» борется с «Сан-Хосе Шаркс» за звание худшей команды лиги, тогда как «Вашингтон» — за победу в регулярном чемпионате с «Виннипег Джетс». К тому же «Вашингтон» играл дома, а «Чикаго» в последних пяти играх лишь раз пропустил меньше четырех шайб.
Согласно опросу The Athletic, голкиперы НХЛ очень не хотят, чтобы Овечкин забросил рекордную шайбу в их ворота. Поэтому игроки «Чикаго» плотно играли с Овечкиным, несмотря на то, что потеряли турнирную мотивацию.
Но именно Овечкин открыл счет, отличившись на четвертой минуте матча.
Этой шайбой Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в первых периодах (242) и обновил рекорд НХЛ по сезонам с 40+ голами (14).
Историческую шайбу Овечкин забросил на восьмой минуте третьего периода — 4:3.
Россиянин повторил рекорд фирменным броском в одно касание с левого круга вбрасывания. Эта зона в НХЛ именуется «офисом Овечкина» из-за большого количества голов россиянина.
Для достижения отметки в 894 гола Овечкину потребовалось на одну игру меньше, чем Уэйну Гретцки. А именно 1486 матчей.
Примечательно, что Гретцки забил свою рекордную шайбу в ворота первому тренеру Овечкина в «Вашингтоне» Глену Хэнлону.
После матча вся команда, включая вратаря, кинулась в сторону Овечкина, чтобы поздравить своего капитана.
В связи с повторением рекорда матч был приостановлен.
Овечкин проехал круг по площадке во время оваций.
Игра завершилась со счетом 5:3. В результате Овечкин своим фирменным броском не только повторил рекорд Гретцки, но и побил рекорд НХЛ по победным голам, который принадлежал Яромиру Ягру. На данный момент на счету россиянина 136 победных голов.
После матча вратарь «Чикаго» Спенсер Найт поздравил россиянина с достижением.
Овечкин после игры получил историческую шайбу. Еще пять лет назад никто из экспертов и представить не мог, что снайперский рекорд Гретцки будет побит.
Гретцки и Овечкин также провели совместную пресс-конференцию. Канадец пошутил, что Овечкину еще рано радоваться, поскольку рекорд до сих пор у него.
До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести шесть игр. Следующий матч состоится 6 апреля (начало — 19:30 мск). В соперниках будет «Нью-Йорк Айлендерс»
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