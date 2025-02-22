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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

«РБК Спорт» рассчитал, в какой день Овечкин может побить рекорд Гретцки
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Овечкин возобновит сезон в ночь на 23 февраля. Если его результативность сохранится на нынешнем уровне, он имеет все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. С опорой на статистику можно даже высчитать довольно точные сроки
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится в ночь на 23 февраля после недельного перерыва на Турнир четырех наций среди сборных.

В эту ночь состоится хоккейная классика — «Питтсбург Пингвинз» сыграет против «Вашингтон Кэпиталз». Но не факт, что зрители вновь увидят противостояние капитанов двух команд — Сидни Кросби и Александра Овечкина, поскольку канадцу могут дать выходной после турнира сборных.

Овечкин же отдыхал из-за недопуска сборной России на турнир. В начале прошлого года Овечкин тоже отправился в недельный отпуск, после которого остаток сезона провел в темпе 52+ гола за сезон — третий показатель сезона за данный период времени. В этом отрезке он также вошел в топ-5 по проценту результативных бросков в лиге — 18,4%.

Если капитан «Вашингтона» остаток нынешнего сезона проведет в том же темпе, то он точно побьет снайперский рекорд НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах). Для этого россиянину требуется забросить 16 голов в оставшихся 27 играх.

Овечкин в нынешнем сезоне забрасывает 0,66 шайбы за игру. При сохранении такой результативности, если опираться на статистику, он должен побить рекорд в ночь на 13 апреля по московскому времени в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс».

Но если в этот день рекорд не падет, у Овечкина в запасе будет еще три матча до конца регулярного чемпионата. 14 апреля «Вашингтон» проведет домашнюю игру с «Коламбусом», а потом две гостевые: 16-го с «Нью-Йорк Айлендерс» и 18-го с «Питтсбургом».

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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