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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ, Малкин — третьим
Овечкин обошел Кросби в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Российский нападающий Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ. Капитан «Вашингтона» с учетом сезона 2024/25 заработал за карьеру $149,2 млн.

В прошлом сезоне лидером в списке самых высокооплачиваемых являлся канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — $141,3 млн. Россиянин шел вторым — $138,2 млн.

Овечкин в нынешнем сезоне заработает $11 млн, тогда как капитан «Питтсбурга» — $3 млн.

С пятого на третье место в списке самых высокооплачиваемых поднялся Евгений Малкин — $132,3 млн. В нынешнем сезоне российский форвард «Питтсбурга» заработает $5,6 млн, благодаря чему по общему заработку обошел завершивших карьеру в НХЛ канадца Ши Уэбера ($129 млн) и чеха Яромира Ягра ($128,1 млн).

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НХЛ Александр Овечкин Евгений Малкин Вашингтон Кэпиталз россияне в НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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