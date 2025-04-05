Какие рекорды побил Овечкин
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру — 894 заброшенных шайб.
При этом Овечкин достиг этой отметки на матч раньше Гретцки — 1486.
Также в прошедшем в ночь на 5 апреля матче с «Чикаго Блэкхокм» он побил рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в первых периодах (242), рекорд Яромира Ягра по победным голам (136), обновил рекорд по сезонам с более чем 40 заброшенными шайбами и рекорд по голам в большинстве.
В нынешнем сезоне Овечкин стал самым результативным игроком в 35+ лет, первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим минимум 200 шайб в трех разных десятилетиях. Также он превзошел рекорд Гретцки по голам за карьеру в календарном месяце (158).
Овечкин побил более 40 рекордов в НХЛ. По этому показателю с ним сравниться только Гретцки. «РБК Спорт» собрал главные из этих рекордов.
Следующий матч «Вашингтон» Овечкина проведет с 6 апреля (начало — 19:30 мск) с «Нью-Йорк Айлендерс», вратарями которого являются росссияне Илья Сорокин и Семен Варламов. Согласно опросу The Athletic, голкиперы НХЛ очень не хотят, чтобы Овечкин забросил рекордную шайбу в их ворота.
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