Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, забросив 894-ю шайбу.
В матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил дубль.
Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах, а Овечкин — в 1 486.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» говорил, что поддержка канадца помогает ему приближаться к снайперскому рекорду НХЛ.
По прогнозам НХЛ, Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
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