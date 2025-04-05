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Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки

В матче против «Чикаго Блэкхокс» нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль. Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, забросив 894-ю шайбу.

В матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил дубль.

Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах, а Овечкин — в 1 486.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» говорил, что поддержка канадца помогает ему приближаться к снайперскому рекорду НХЛ.

В НХЛ сравнили подготовку к рекорду Овечкина с финалом Кубка Стэнли
Спорт
Александр Овечкин

По прогнозам НХЛ, Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

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Александр Овечкин Уэйн Гретцки рекорд
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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