Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки

В матче против «Чикаго Блэкхокс» нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль. Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, забросив 894-ю шайбу.

В матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил дубль.

Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах, а Овечкин — в 1 486.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» говорил, что поддержка канадца помогает ему приближаться к снайперскому рекорду НХЛ.

По прогнозам НХЛ, Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.