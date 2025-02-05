Гашек призвал IIHF перестать врать про причины отстранения России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли поддержал продление отстранения сборной России, но считает неправдой названные IIHF причины этого решения — невозможность гарантировать безопасность

Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек в соцсети Х поддержал продление отстранения сборной России, но призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) не врать про причины этого решения.

Накануне IIHF приняла решение о недопуске сборной России к международным соревнованиям в сезоне 2025/26. В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что оспорят в суде это решение. В IIHF также сообщили, что не позднее мая 2026 года решат, можно ли возвращать сборные России и Белоруссии на международные старты в сезоне 2026/27.

«Я рад, что в следующем сезоне международный хоккей останется без россиян и белорусов. <...> Однако официальная причина этого решения (мы не можем гарантировать безопасность) — полная ложь (о которой вам потом скажут чиновники в частном порядке). Они так говорят, чтобы Россия не могла подать на них в суд. Я никогда не одобрю такое поведение по отношению к мировой хоккейной общественности. Люди не глупы, и ложное объяснение в корне снижает эффект решения», — написал Гашек.

Он призвал IIHF «перестать врать людям», потому что есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в турнирах. По словам Гашека, с участием российских хоккеистов соревнования стали бы огромной рекламой военных действий на Украине, из-за чего погибло бы много людей.

Россияне и белорусы отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.

60-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

Гашек с 2022 года регулярно критикует российских спортсменов. Однако на предложение Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги он ответил отказом.