«Лицемерное решение». Реакция на продление отстранения сборной России

Во вторник, 4 февраля, совет IIHF продлил отстранение сборной России от международных соревнований. Вопрос участия команды в Олимпиаде-2026 остается открытым. «РБК Спорт» узнал у экспертов, что они думают о продлении недопуска

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С 3 по 4 февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрел вопрос о допуске сборной России к соревнованиям под своей эгидой и принял решение продлить отстранение команды. В результате российская сборная не сможет участвовать в чемпионате мира 2026 года.

По поводу участия в Олимпиаде-2026 года в Италии решение не было принято.

На заседании в онлайн-формате участвовал легендарный хоккеист и специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре. По итогам совета IIHF Буре заявил о намерении ФХР оспорить решение о недопуске сборной после чемпионата мира 2025 года.

«Какое бы решение ни было принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», — сказал Буре.

Буре отметил, что ИИХФ аргументировала недопуск российской команды вопросами безопасности, при этом подчеркнув, что этот довод выглядит неубедительно. «В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях, и никаких инцидентов на них не происходит», — отметил он.

До мая 2026 года IIHF решит, смогут ли сборные России и Белоруссии принять участие в международных соревнованиях в сезоне 2026/27.

В 2022 году IIHF отстранила российскую сборную от участия во всех международных турнирах, проводимых под ее эгидой. Федерация заявила, что решение было принято с целью обеспечения безопасности спортсменов и официальных лиц.

Что сказали эксперты о решении IIHF увеличить срок недопуска россиян

Борис Майоров, вице-президент Федерации хоккея России и двукратный олимпийский чемпион

«Для меня было ожидаемо. На сегодняшний день Международная Федерация хоккея настроена негативно к сборной России, пока не закончится конфликт с Украиной. Это совершенно однозначно», — сказал Майоров «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России

«Очень жаль что в ИИХФ не пришли к положительному решению в отношении допуска наших спортсменов. Будем надеяться что они будут следовать примеру тех спортивных федераций, которые допускают наших спортсменов к соревнованиям», — сказал Быков в разговоре с «РБК Спорт».

Максим Сушинский, чемпион мира, бывший хоккеист сборной России

«Было ли ожидаемо, что нас не допустят? Ну, конечно. А что изменилось с 2024 года, например? Санкции увеличиваются, пока никаких новостей нет. Шансов попасть на международные старты, пока не поменяется политическая ситуация, нет. Туда ведь еще надо приехать будет. Здесь все надо в совокупности делать: там полеты должны быть открыты, хотя бы даже чтобы мы в другую страну спокойно полетели; визу получить игрокам. Это все не только от того, что разрешили или нет. Ну, разрешили — а как туда поехать? Как сделать визу игрокам? Как оплатить проживание? Надо, чтобы санкции были сняты, хотя бы частично», — сказал Сушинский «РБК Спорт».

«На Кубок мира, скорее всего, шансы появляются, потому что он не под ИИХФ будет проходить. Там, в Канаде и Америке, любят зарабатывать деньги, понимая, что если будет команда России играть на этом Кубке, то они больше заработают», — добавил он.

Татьяна Тарасова, дочь легендарного тренера Анатолия Тарасова и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все. Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт - разные вещи. Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет. Почти. Что бы сказал им мой отец? Сказал бы так, что они бы это на всю жизнь запомнили. Но сказать мало, надо делать», — заявила «ТАСС» Тарасова.

Александр Медведев, председатель совета директоров СКА

«Лицемерное решение, опять под смехотворной вывеской заботы о безопасности и сохранности наших сборных и невозможности интегрировать их в соревновательный процесс. Бог им судья. А хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится», — сказал Медведев «Матч ТВ».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион

«Мы сами себя обманываем, особенно вы, журналисты. Какие-то мечты все непонятные. Все было заранее известно. ИИХФ – это профашистская организация, именно так получается по их действию. Мы можем рассчитывать только на канадцев, которые сделают Кубок Вызова, к которому ИИХФ будет непричастна. И все сразу сдуются, зачахнут. Канадцы убрали и послали эту организацию куда подальше и сами зовут сборные. Наши звезды НХЛ всем нужны и интересны. Все хотят посмотреть на таких великих игроков, как Бобровский, Овечкин, Кучеров и другие. Это звезды мирового хоккея. А ИИХФ, повторюсь, тупая профашистская организация, пусть сидят на ровном месте и играют свои чемпионаты мира уровня первенства двора», — сказал Кожевников в беседе с «Чемпионатом».

Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион

«Если говорить честно, то решение ожидаемое. До них еще не дошло, но скоро дойдет, что они вредят сами себе. Нам надо набраться терпения. IIHF не развивает мировой хоккей, она его губит, лишая болельщиков возможности увидеть игру одной из лучших сборных мира. Наши хоккеисты спокойно играют в Национальной хоккейной лиге и прославляют свою страну, так что это удар не по России, а по самим себе», — цитируют Михайлова «ТАСС».