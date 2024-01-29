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Критикующий Россию Гашек отказался возвращать деньги за игру в «Спартаке»

Доминик Гашек отказался возвращать деньги «Спартаку»: Я заслужил их своей игрой
Экс-вратарь сборной Чехии после призыва Вячеслава Фетисова вернуть средства, заработанные в «Спартаке», заявил, что ничего не должен клубу и сам не требует с него деньги из-за того, что Россия стала не такой, как он представлял
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Чемпион Олимпиады 1998 года в составе сборной Чехии Доминик Гашек, регулярно критикующий НХЛ за отказ отстранять российских хоккеистов и призывающий к санкциям против России, заявил, что не собирается возвращать деньги, заработанные во время выступления в московском «Спартаке». Слова бывшего хоккеиста приводит CNN Prima News.

В январе двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что «было бы по-честному», если бы Гашек вернул заработанные в России деньги, если «несет всякую околесицу». Гашек играл за «Спартак» в сезоне 2010/11.

Чех заявил, что в то время считал Россию демократическим государством и никто из политиков и чиновников не говорил ему, что играть там неприемлемо.

«Я заслужил эти деньги своей работой там, клуб мне ничего не должен и я ему тоже. Я лично от него ничего не требую за изменение ситуации в России», — сказал Гашек.

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Матч ТВ», что 59-летний Гашек своими заявлениями про Россию «хочет пропиариться и вылезти в политическую стезю в своей стране».

В «Спартаке» не называли зарплату Гашека. СМИ оценивали контракт чеха в 56 млн рублей за сезон.

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В сезоне 2010/11 чех отыграл за «Спартак» 50 матчей, в которых пропускал в среднем 2,59 шайбы.

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Хоккей Доминик Гашек Чехия
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